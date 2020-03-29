https://static.news.ru/photo/7bb557fc-71b8-11ea-a0a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов поздравил в соцсети свою супругу Анастасию Костенко с днём рождения и опубликовал фотографию из семьи.

Кадр запечатлел семейную пару с двумя дочками, младшей из которых меньше двух месяцев. На фото пара впервые продемонстрировала лицо малышки.

Девочка моя любимая! Жена! Подруга! Мама моих дочек! С днём рождения тебя! Оставайся такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной! Обязательно будь здорова, а за твоё счастье и благополучие в ответе я! Люблю, — написал спортсмен в комментарии к фото.

Как сообщает StarHit, младший ребёнок родился 5 февраля. Всего у спортсмена три дочери, старшая — от первого брака. Из-за потери работы он вынужден был попросить бывшую жену уменьшить алименты.