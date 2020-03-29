Футболист Дмитрий Тарасов поздравил в соцсети свою супругу Анастасию Костенко с днём рождения и опубликовал фотографию из семьи.
Кадр запечатлел семейную пару с двумя дочками, младшей из которых меньше двух месяцев. На фото пара впервые продемонстрировала лицо малышки.
Девочка моя любимая! Жена! Подруга! Мама моих дочек! С днём рождения тебя! Оставайся такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной! Обязательно будь здорова, а за твоё счастье и благополучие в ответе я! Люблю, — написал спортсмен в комментарии к фото.
Как сообщает StarHit, младший ребёнок родился 5 февраля. Всего у спортсмена три дочери, старшая — от первого брака. Из-за потери работы он вынужден был попросить бывшую жену уменьшить алименты.
Ранее NEWS.ru писал о том, что полузащитник футбольного клуба «Рубин» (Казань) Дмитрий Тарасов перенёс операцию на сломанной ноге в одной из больниц Рима. Пресс-служба команды сообщила об этом в Twitter, пожелав бывшему супругу Ольги Бузовой скорейшего выздоровления. Сам 32-летний полузащитник также подтвердил факт успешного хирургического вмешательства