Футболист Тарасов стал отцом в пятый раз

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Футболист Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией

29-летняя блогер и жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко стала мамой в четвертый раз, о чем сообщил сам спортсмен в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Тарасов отметил, что лично присутствовал при родах и «чуть-чуть устал». Родившийся сын стал пятым у Тарасова. От первого брака спортсмен воспитывает 15-летнюю дочь Ангелину.

Друзья, все прошло хорошо. Чуть-чуть устал. Ребенок там лежит, спит. Мама в полном порядке, — рассказал 36-летний Тарасов.

Также спортсмен отметил, что палата московской клиники, в которой рожала супруга, напомнила ему номер в отеле. Он также назвал супругу героиней и поблагодарил за все.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что не может забыть бывшего супруга Тарасова, именно поэтому она так часто упоминает его. Артистка добавила, что считает нормальным рассказывать и вспоминать о своем прошлом. 10 февраля в Москве исполнительница появилась на концерте Big Love Show, где пообщалась с журналистами. Бузова призналась, что не может стереть из памяти все произошедшее и считает, что в воспоминаниях нет ничего плохого. Ненормально же, по ее мнению, оскорблять и унижать бывших партнеров.

Ранее Бузова с иронией высказалась о Тарасове, заявив, что он потерял популярность после разрыва отношений с ней. Она добавила, что о футболисте никто бы не вспомнил, если бы не она.