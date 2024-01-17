«Фуры лайков, тонны денег»: Николая Соболева оштрафовали по КоАП Блогера Соболева оштрафовали на 35 тысяч рублей за пост без плашки иноагента

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Николай Соболев

Блогера Николая Соболева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 35 тысяч рублей за пост в Telegram без плашки иностранного агента, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он выложил публикацию в мае прошлого года, не явился в суд и не объяснился перед Роскомнадзором.

Фуры лайков, тонны денег, административный штраф. Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности видеоблогера, писателя, бизнесмена и певца (если верить интернету) Николая Соболева за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ. <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в 35 000 рублей, — сообщили в пресс-службе.

Соболев внесен в реестр иностранных агентов под № 538. Минюст объяснил решение высказываниями блогера «против граждан России и спецоперации», поддержкой Украины и распространением материалов иноагентов.

Также сегодня суд зарегистрировал административный протокол об участии в нежелательной организации в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что стало причиной возбуждения административного дела, не уточняется. Статья предусматривает штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.