Фото Жанны Фриске на следующий день после родов появилось в Сети

Архивное фото Жанны Фриске сразу на следующий день после родов появился в Сети. Он опубликован на фанатской странице сына певицы Платона.
На фото видны руки артистки и её новорожденного сына. Снимок самой певицей подписан кратко: «Сын родился». Фото сделано 8 апреля 2013 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сестра Жанны Фриске Наталья поздравила своего племянника Платона с днём рождения. Мальчику 7 апреля исполнилось семь лет, поздравить его тётя смогла только через Интернет.
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