Фото Жанны Фриске на следующий день после родов появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/535a7a2e-7944-11ea-9061-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Архивное фото Жанны Фриске сразу на следующий день после родов появился в Сети. Он опубликован на фанатской странице сына певицы Платона.

На фото видны руки артистки и её новорожденного сына. Снимок самой певицей подписан кратко: «Сын родился». Фото сделано 8 апреля 2013 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сестра Жанны Фриске Наталья поздравила своего племянника Платона с днём рождения. Мальчику 7 апреля исполнилось семь лет, поздравить его тётя смогла только через Интернет.