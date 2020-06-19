Фото юного Галкина до женитьбы на Пугачёвой опубликовано в Сети

Дорогой Максим, Макс. С днём рождения. Бесконечно талантливый, артистичный, любящий и любимый! Вот пусть так всё и дальше будет — гармония таланта, ума, вкуса. С уважением и обожанием Л.В. P.S. Мне кажется, что только Макс не изменился. Такой же юный взгляд, — подписала снимок Елена Воробей.
С днём рождения мужа Пугачёвой поздравили многие известные артисты. Самое трогательное поздравление ему подготовили дети и жена. Тёплые слова прозвучали в адрес Галкина и от детей Филиппа Киркорова, которые пожелали юмористу как можно больше друзей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что известный телеведущий Максим Галкин отмечает 18 июня свой день рождения. Мужу Примадонны исполнилось 44 года. В числе первых к имениннику обратился певец Игорь Николаев. Он разместил в Instagram совместные фото с Галкиным и написал трогательные слова.