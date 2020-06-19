Фото юного Галкина до женитьбы на Пугачёвой опубликовано в Сети

https://static.news.ru/photo/d9c31bea-b1e6-11ea-afbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Елена Воробей ко дню рождения Максима Галкина опубликовала фото совсем юного артиста. На снимке Галкину лет 20, он запечатлён вместе с актёром Юрием Гальцевым.

Галкин только отметил 44-летие, сейчас он известный артист, ведущий и муж Примадонны. А на фото он только начинает свой путь на эстраду и выглядит как милый мальчик со смешными кудряшками.

Дорогой Максим, Макс. С днём рождения. Бесконечно талантливый, артистичный, любящий и любимый! Вот пусть так всё и дальше будет — гармония таланта, ума, вкуса. С уважением и обожанием Л.В. P.S. Мне кажется, что только Макс не изменился. Такой же юный взгляд, — подписала снимок Елена Воробей.

С днём рождения мужа Пугачёвой поздравили многие известные артисты. Самое трогательное поздравление ему подготовили дети и жена. Тёплые слова прозвучали в адрес Галкина и от детей Филиппа Киркорова, которые пожелали юмористу как можно больше друзей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный телеведущий Максим Галкин отмечает 18 июня свой день рождения. Мужу Примадонны исполнилось 44 года. В числе первых к имениннику обратился певец Игорь Николаев. Он разместил в Instagram совместные фото с Галкиным и написал трогательные слова.