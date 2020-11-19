Фото похудевшей дочери Пригожина привели подписчиков в восторг

https://static.news.ru/photo/15ad6318-2a6e-11eb-83bd-fa163e074e61_660.jpg Даная Пригожина Фото: danaya_prigozhina/instagam.com

Старшая дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная опубликовала ряд снимков, которые привели в восторг её подписчиков. Внешность девушки заметно изменилась.

Пользователи отмечают, что Даная сильно похудела. И если раньше она старалась скрывать фигуру за спортивной одеждой, то теперь предстала перед поклонниками в облегающем платье, продемонстрировав, что находится в отличной форме.

Лента комментариев в Instagram переполнена восторженными отзывами. Не осталась в стороне и супруга Пригожина певица Валерия, назвав падчерицу «красоткой». Большинство комментариев столь же лаконичны и несут такой же смысл.

Ранее NEWS.ru писал, что Пригожин публично обратился к властям с просьбой поддержать артистов. Он заявил, что индустрия развлечений нуждается в поддержке из-за ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса.