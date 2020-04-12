Фото Петросяна в гламурных шляпах и пижаме вызвало споры в Сети

https://static.news.ru/photo/73d4aa38-7cb7-11ea-8fb1-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Звёзды активно публикуют фото и видео, демонстрирующие их жизнь на самоизоляции. Вот и юморист Евгений Петросян рассказал, что решил заняться разбором гардероба. После его разрыва с Еленой Степаненко и женитьбы на молодой помощнице артист часто мелькает в новых образах. На этот раз он показал подписчикам коллекцию своих шляп.

Как и все, сидящие на добровольной самоизоляции, я разбираю свои зимние и летние гардеробы. При этом стараюсь веселить себя! И немножечко вас! — написал он на своей странице в Instagram.

На фото Петросян предстал в синей шёлковой пижаме и своих шляпах.Пользователи пришли от его образа в восторг, отметив его непревзойдённое чувство стиля и элегантность.

Пижамная вечеринка удалась! — написала одна из подписчиц.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал юмориста за то, что во время пандемии он посвящает время развлечениям вместо того, чтобы помогать нуждающимся.

В такое время могли бы половину продать и помочь малоимущим, — отметила пользовательница.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Степаненко хочет вернуть Евгения Петросяна в семью. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.