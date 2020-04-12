Фото Петросяна в гламурных шляпах и пижаме вызвало споры в Сети

Звёзды активно публикуют фото и видео, демонстрирующие их жизнь на самоизоляции. Вот и юморист Евгений Петросян рассказал, что решил заняться разбором гардероба. После его разрыва с Еленой Степаненко и женитьбы на молодой помощнице артист часто мелькает в новых образах. На этот раз он показал подписчикам коллекцию своих шляп.
Как и все, сидящие на добровольной самоизоляции, я разбираю свои зимние и летние гардеробы. При этом стараюсь веселить себя! И немножечко вас! — написал он на своей странице в Instagram.