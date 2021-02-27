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Шоу-бизнес

«Фото огонь!»: певица Asti продемонстрировала роскошную фигуру в бикини

13:24, 28 февраля 2021 18
Анна Дзюба Анна Дзюба Фото: instagram.com/astiselfmade

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха во время медового месяца.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимки, которые не оставили её поклонников равнодушными. На фото артистка в чёрном бикини стоит по колено в воде, демонстрируя роскошную фигуру.

Как же хочется снова к океану. А где ты хотел-(а) бы сейчас оказаться? — подписала она снимок.

«Какая же красивая!», «Фото огонь!», «Шикарная девушка!», оценили фолловеры внешность девушки.

Анна Дзюба вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина в декабре. Свой медовый месяц молодожёны решили провести на Мальдивах.

Как писал NEWS.ru, солистка группы группы Artik & Asti долгое время встречалась с Юркиным, при этом никак не афишируя свой роман. Впоследствии пара стала появляться вместе на светских вечеринках и публиковать совместные снимки в социальных сетях. Бизнесмен дважды делал Дзюбе предложение. Второй раз это произошло публично — во время концерта группы в Омске.

Изначально пара хотела пожениться ещё летом, однако из-за распространения коронавируса торжественное мероприятия пришлось перенести.

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