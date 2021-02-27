«Фото огонь!»: певица Asti продемонстрировала роскошную фигуру в бикини

Фото: instagram.com/astiselfmade

Певица Юлия Савичева неудачно выступила на Евровидении в 2004 году из-за боязни упасть прямо на сцене. Об этом она рассказала в Instagram.

Она пояснила, что причиной испуга было участие танцоров в её номере. Их тела были густо намазаны краской, и в какой-то момент Савичева едва не поскользнулась на спине одного из них....