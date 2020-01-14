https://static.news.ru/photo/17e9ed2a-36c4-11ea-8ccf-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: Ольга Бузова/vk.com

Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова побила свой собственный рекорд. Новое фото звезды с блогером Давидом Манукяном, с которым ей приписывают бурный роман, набрало более 1,5 млн лайков за две недели.

Снимок был сделан в Куршевеле. На нём пара стоит обнявшись. Фото было опубликовано в новогоднюю ночь и стало первым совместным снимком знаменитостей.

Ольга, по данным журнала Forbes, зарабатывает $4,4 млн в год и стоит на втором месте после Нурмагомедова. Сейчас Бузова и её возлюбленный отдыхают в Таиланде, где снимают виллу с личным бассейном стоимостью примерно 100 тыс. рублей за ночь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телезвезда Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые татуировки. Молодые люди набили знак бесконечности на запястьях.