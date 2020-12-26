Фото Алины Астровской с прыщом на носу вызвало отвращение у подписчиков

https://static.news.ru/photo/e4ddeb4e-48eb-11eb-8954-fa163e074e61_660.jpg Алина Астровская Фото: alina_astrovskaya_/instagram.com

Украинская певица и ведущая «Орла и решки» Алина Астровская опубликовала в соцсети снимок, на котором она предстала с прыщом в районе переносицы.

Какой год, такие и селфи! — подписала Астровская фото в своём Instagram.

Подписчиков неприятно удивила такая откровенность артистки. По их мнению, ей не стоило выкладывать подобное селфи.

«У меня один вопрос... Ну и зачем это фоткать?», «Алиночка, мне сказали, если у вас на этом месте появился прыщик — это я в вас влюбился», «Мне одной его хочется выдавить?», «Я отписываюсь», прокомментировали снимок подписчики.

Некоторые из поклонников всё же предположили, что прыщ не настоящий, а «накладной».

Ранее NEWS.ru писал, что молодая супруга шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на оскорбительные комментарии пользователей социальных сетей. Она призвала всех, кто пишет о ней гадости, отписаться от её аккаунтов. При этом муза Петросяна попросила не напоминать ей, что она «толстая, страшная, прыщавая уродина».