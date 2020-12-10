Фото 64-летнего Шифрина в плавках взбудоражило соцсети

https://static.news.ru/photo/e2a12c1c-3b51-11eb-8084-fa163e074e61_660.jpg Фото: nstagram.com/koteljnik

Юморист Ефим Шифрин поделился в своём Instagram снимком, на котором позирует в плавках на борту яхты. Поклонников потрясла физическая форма 64-летнего артиста.

Снимок разлетелся по соцсетям. Поклонники благодарят Шифрина за то, что он своим примером доказал пользу спорта в любом возрасте. Как известно, артист активно занимается бодибилдингом, что позволяет ему демонстрировать «кубики» на прессе.

Да уж, после таких фоток стыдно обрюзгшую фигуру оправдывать плохим гормональным фоном «после тридцати», — отметила поклонница под ником valeriia.pereslavtseva.

Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал смелую фотографию. Шифрин отнёсся к ехидным замечаниям в соцсетях с юмором и даже выложил некоторые из них в своём аккаунте.

Как писал NEWS.ru, артист Максим Галкин поделился с поклонниками видеозаписью жёсткого розыгрыша своей супруги Аллы Пугачёвой, из-за которого она очень испугалась и даже стала бросаться в мужа подручными предметами.