«Фору даст»: музыкант Чебанов вступился за «несчастного» Киркорова Чебанов ответил хейтерам Киркорова, что певец всем даст фору на годы вперед

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров еще даст фору на годы вперед, заявил корреспонденту NEWS.ru на премии Voice музыкант и участник шоу «Голос» Иван Чебанов. Так артист прокомментировал слова телеведущей Екатерины Гордон о том, что Киркоров давно уже не «король», а «устаревший, несчастный и одинокий человек».

Я считаю, что Филипп Бедросович всем даст еще фору на несколько лет вперед. Я не знаю ни одного артиста, который такое количество десятилетий был в топе. И мне кажется, это нереально, — сказал Чебанов.

Музыкант также отметил трудолюбие Ольги Бузовой. По мнению Чебанова, артистка проделала над собой большую работу и не останавливается на достигнутых успехах. Однако в число самых перспективных певцов России, по версии артиста, экс-ведущая не вошла. В этот рейтинг Чебанов включил исполнителя Мартина и участницу пятого сезона шоу «Голос. Дети» Алию Еникееву.

Люся Чеботина тоже [входит в мой список], она не из начинающих, конечно, но перспективная, — добавил музыкант.

Ранее Чеботина подверглась нападкам со стороны музыкального критика Сергея Соседова. Он назвал кавер девушки на песню Ирины Аллегровой «Императрица» надругательством. Артистка на это отметила, что музыка — это дело вкуса, однако у любого критика должна быть аргументация своего мнения, которой у Соседова не было.