Forbes составил рейтинг доходов российских звёзд

https://static.news.ru/photo/7d3a9666-d55c-11ea-a35e-fa163e074e61_660.jpg Егор Крид Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журнал Forbes составил рейтинг звёзд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.

Возглавил список генеральный продюсер телеканала RTVI, музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его доходы в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года оцениваются в $8,8 млн. Второе место занял певец Егор Крид, заработавший за это время $6,9 млн. Третье — его коллега Дима Билан, чьи доходы составили $6,8 млн.

На четвёртой строчке рейтинга — Василий Вакуленко, более известный как Баста. По оценке журнала в этот период он заработал $6,6 млн. За ним следует певец Филипп Киркоров с заработком в $6,6 млн, шестое место заняла певица Полина Гагарина. Её доходы оцениваются $6,4 млн.

Седьмую строчку заняла группа «Би-2» с доходом в $6 млн, восьмую — Григорий Лепс, заработавший $5,3 млн. На девятом месте расположился Тимур Юнусов, замыкает первую десятку телеведущий Иван Ургант. Их доходы журнал оценил в $5,1 млн.

Кроме того, в рейтинг вошли певцы Сергей Жуков, Николай Басков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов и Валерий Меладзе, юморист и певец Александр Ревва, актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев, шоумен Максим Галкин и певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert.

При этом Forbes отмечает, что в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года российские звёзды могли заработать в среднем на 12,5% больше, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введённый на фоне пандемии коронавируса.

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