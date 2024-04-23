Фомина попытались застать врасплох вопросом о белье Митя Фомин: я пользуюсь подаренным дорогим постельным бельем

Фото: NEWS.ru

Митя Фомин

Певец Митя Фомин рассказал журналистам, что пользуется дорогим постельным бельем, которое ему подарили, передает корреспондент NEWS.ru. Вопрос на гала-ужине МУЗ-ТВ о предпочтениях заставил артиста задуматься на несколько секунд, но он нашелся с ответом. Когда его следом спросили о возможном отцовстве, Фомин вежливо попрощался и ушел.

Мне подарили красивое дорогое постельное белье, я им и пользуюсь. Спасибо большое. Шелковое, наверное, я не знаю. Все, спасибо, — сказал певец.

Также он ответил на вопросы об отдыхе. Фомин две недели был на Таиланде, потому что «захотелось солнца», и виделся с сестрой в Италии. Артист признался, что не умеет расслабляться и постоянно возвращается к работе. В то же время за отдых он «нажрал шесть килограммов».

Кроме того, он порадовался за сестру, которая нашла «нового друга». Сам он посетовал на то, что итальянки «достаточно привередливые к иностранцам», чтобы он мог завязать отношения с одной из них, хотя и изучает язык.

До этого Фомин заявил, что считает женщин Малороссии и юга России самыми красивыми в мире. Бывший солист группы Hi-Fi пояснил, что много раз убеждался в этом во время гастролей.