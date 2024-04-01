«Флюиды не успела пустить»: звезда «Универа» сходила на свидание с женатым Самбурская призналась, что побывала на свидании с женатым мужчиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Настасья Самбурская

Актриса Настасья Самбурская в аккаунте Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что сходила на свидание с женатым мужчиной. По словам знаменитости, об этом она узнала уже в ресторане. Остаться за одним столом с изменщиком ее вынудил голод.

Только прихожу, флюиды даже не успела пустить. А он мне сразу такой: «Я женат!» Я сижу и думаю, что мне с этой информацией делать. Я хочу есть, поэтому я осталась, — поделилась Самбурская.

По словам актрисы, мужчина попытался завести беседу, однако она ответила ему: «Отстань». После этого он ушел из ресторана. Актриса добавила, что это абсолютно не ее проблема, однако после произошедшего она чувствовала себя ужасно.

Я понимаю, что это абсолютно не моя проблема. Но я сижу одна в этом ресторане со стейком. Сижу с ним, такой килограммовый кусок говядины. Ем его, а ощущение, что меня как будто дерьмом облили, — добавила актриса.

Ранее Самбурскую назвали одной из самых красивых актрис России. При этом первое место в рейтинге заняла Екатерина Климова. Серебро осталось за Светланой Ходченковой, а бронза за Юлией Пересильд. Участие в анкетировании приняли 4,4 тысячи пользователей. Интернет-опрос носил анонимный характер.