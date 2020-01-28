Селекционеры вывели новый вид флокса метельчатого и назвали его «Александр Олешко». Цветок нежно-сливового цвета с пепельной дымкой.
Посреди соцветия расположено малиновое кольцо на фоне белой с лиловой каймой звёздочки. Так описала растение биолог Наталья Константинова, которая вывела его. При пасмурной погоде флокс смотрится лавандовым.
Новый вид был представлен в программе «Однажды» на телеканале
Актёр поддержал идею с флоксом, названным в его честь, и даже пошутил по этому поводу:
Я крепкий Олешко!
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Олешко прокомментировал ситуацию, сложившуюся на съемках проекта «Один в один». По словам инсайдеров, Олешко и его соведущий не поделили эфирное время.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен