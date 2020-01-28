https://static.news.ru/photo/f63e80c0-417a-11ea-89d5-fa163e074e61_660.jpg Александр Олешко Фото: City News Moskva/Global Look Press

Селекционеры вывели новый вид флокса метельчатого и назвали его «Александр Олешко». Цветок нежно-сливового цвета с пепельной дымкой.

Посреди соцветия расположено малиновое кольцо на фоне белой с лиловой каймой звёздочки. Так описала растение биолог Наталья Константинова, которая вывела его. При пасмурной погоде флокс смотрится лавандовым.

Новый вид был представлен в программе «Однажды» на телеканале НТВ . Соцветие флокса «Александр Олешко» — большое, плотное, конической формы. Флокс цветёт долго и обильно, куст его — мощный, а коэффициент разрастания — средний, говорится в описании растения. Стоимость молодого, но укоренённого уже цветка — 500 рублей.

Актёр поддержал идею с флоксом, названным в его честь, и даже пошутил по этому поводу:

Я крепкий Олешко!

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Олешко прокомментировал ситуацию, сложившуюся на съемках проекта «Один в один». По словам инсайдеров, Олешко и его соведущий не поделили эфирное время.