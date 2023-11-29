Финансирование ВСУ, ссора с Фадеевым, запрет въезда в РФ: как живет Наргиз Наргиз заявила пранкерам Вовану и Лексусу, что Фадеев «продолжает ей мстить»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Узбекская певица Наргиз Закирова рассказала пранкерам Вовану и Лексусу, что финансировала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Что известно о жизни исполнительницы?

Как Наргиз попалась на пранк Вована и Лексуса

В среду, 29 ноября, стало известно, что пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили исполнительнице от имен бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко и президента страны Владимира Зеленского.

В разговоре певица призналась в спонсировании ВСУ.

«Я не пиарю это, и я не кричу об этом, я не хочу об этом кричать. <...> Я делаю, да, я помогаю. <...> Это имеет место», — сказала Наргиз по поводу финансирования украинской армии.

О чем еще рассказала Наргиз пранкерам

Певица объяснила пранкерам, почему ее песня стала саундтреком к российскому фильму «Крым». Этот факт стал причиной внесения Наргиз в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ответственность она переложила на музыкального продюсера Максима Фадеева, с которым она сотрудничала.

«Это было распоряжение совершенно не мое. Переговоры шли непосредственно с Максом Фадеевым. С ним у нас разорваны навсегда тоже отношения. В первую очередь мы разорвали это по своим причинам, и плюс сейчас он так активно поддерживает Россию», — сказала исполнительница.

По словам Наргиз, Фадеев «продолжает ей мстить спустя много лет».

«Например, у нас сейчас запланирован такой плотный тур на ноябрь по Европе. Он просто живет в моих соцсетях, и он доходит до того, что он звонит в каждую страну, в каждый город, он там посылает письма какие-то. У меня была Австралия, Германия и Швейцария — Швейцария отпала. Швейцария говорит, мы не хотим связываться. И теперь я очень злая на Швейцарию, конечно. Теперь, даже если они и позовут, только за огромные деньги», — заявила она.

Также Наргиз сказала, что является патриотом США и намерена сжечь российский паспорт своего мужа, когда тот получит гражданство Узбекистана. Кроме того, в беседе с блогером Максом Комикадзе, который в пранке выступил в роли президента Украины Владимира Зеленского, она попросила нанести ее имя на ракеты ВСУ.

В разговоре с «Ткаченко» Закирова заявила, что очень хотела бы выступить на Украине, однако попросила обеспечить ей должную безопасность.

Что известно о ссоре Наргиз с Фадеевым

Певица и продюсер прекратили сотрудничество в 2019 году, когда Фадеев в одностороннем порядке разорвал контракт. Как сообщал Telegram-канал «Только никому», причин расставания может быть несколько. В частности, так называемая звездная болезнь, которая могла настичь певицу на фоне успеха. Кроме того, среди версий назывались конфликты Наргиз с другими подопечными Фадеева.

После расторжения договора продюсер запретил певице исполнять спродюсированные им песни.

«Жалею ли я, что писал Наргиз песни? Я жалею о том, что сейчас происходит с ней. Я это вижу. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют, люди сами все видят. В нее было вложено много любви, много добра. Мы же пели о настоящем, о чувствах. Ей верили. Это и была наша честная и важная работа, а теперь мы видим то, что видим», — писал Фадеев в своем Telegram-канале.

Что Наргиз говорила о России и СВО

Наргиз Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года, сообщил в мае 2022 года адвокат певицы Бахром Исмаилов.

По его словам, артистка прилетела в московский аэропорт Домодедово, но на паспортном контроле ее остановили и вручили уведомление о запрете на въезд в Россию на 50 лет.

Юрист предположил, что решение связано с позицией Наргиз по поводу проводимой Россией спецоперации. После начала СВО Закирова высказалась против действий российских властей и военных, опубликовав ряд соответствующих постов.

После депортации в Узбекистан Наргиз продолжила исполнять свою старую программу, из-за чего столкнулась с обвинениями в нарушении авторских прав, за что ей грозит тюремный срок.

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