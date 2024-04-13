Финальный концерт «Маски» отменен из-за теракта в «Крокусе»: что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители музыкального шоу «Маска» на телеканале НТВ сообщили об отмене финального концерта программы. Что об этом известно, при чем здесь теракт в «Крокус Сити Холле», кого раскроют в девятом выпуске «Маски» 14 апреля 2024 года?

Почему отменили финальный концерт шоу «Маска»

Об этом решении сообщается в официальной группе «Маски» в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняется, финальное шоу программы в формате концерта не состоится в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел вечером 22 марта.

«Дорогие друзья, в связи с трагическими событиями, произошедшими в концертном зале „Крокус Сити Холл“, финал шоу „Маска“ в формате концерта не состоится», — отмечается в публикации.

По словам организаторов шоу, съемки финального выпуска пятого сезона «Маски» пройдут в павильоне, он выйдет в эфир 5 мая, а не 28 апреля, как планировалось ранее. Для возврата денежных средств нужно обратиться к билетному оператору или же по месту приобретения билетов.

«Мы выражаем искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в страшном теракте в Красногорске, произошедшем 22 марта 2024 года. Берегите себя!» — гласит сообщение.

Фото: Пресс-служба НТВ Шоу «Маска»

Согласно последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 145 человек, пострадали как минимум 550. К настоящему моменту арестованы 11 фигурантов дела о нападении на концертный зал в Красногорске — четверо непосредственных исполнителей теракта и их пособники.

Когда состоится девятый выпуск «Маски», новый член жюри

Девятый выпуск пятого сезона шоу «Маска» покажут на телеканале НТВ 14 апреля 2024 года в 20:20 мск. Дополнительным членом жюри в этот раз станет певец Стас Пьеха — участник «Фабрики звезд» и Неваляшка из второго сезона «Маски». Вместе с народным артистом России Филиппом Киркоровым, исполнительницей Валерией, шоуменом Тимуром Родригезом и телеведущей Региной Тодоренко Пьеха попытается отгадать, кто скрывается в семи оставшихся персонажах.

В восьмой серии «Маски» проект покинул Кактус, которым оказалась певица Катя IOWA (настоящее имя — Екатерина Иванчикова). Артистка попала в номинацию вместе с Енотом и Матрешкой. Енота спасли зрители, а Матрешке в третий раз предоставили шанс члены жюри. Иванчикова расстроилась из-за своего ухода, но все же исполнила на бис песню исполнительницы МакSим «Отпускаю».

Ранее проект покинули Артем Катчер (Акула), Mia Boyka (Арлекин), Стас Ярушин (Водяной), Сергей Майоров (Кукуруза), Настасья Самбурская (Мотылек) и Давид Манукян (Дава, Перец).

Борьбу за победу в пятом сезоне «Маски» продолжают Щенок, Кот, Бабочка, Змей Горыныч, Енот, Горилла и Матрешка.

Фото: Пресс-служба ТНТ Шоу «Маска»

Кого раскроют в девятом выпуске шоу «Маска» 14 апреля 2024 года

Накануне в Сети появился спойлер, что в девятой серии шоу маску снимет Горилла. Некоторые поклонники проекта считают, что в этом образе скрывается 21-летний певец из Туркмении Акмаль. Другие уверены, что за маской Гориллы прячется звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач или Никита Кологривый.

В костюме Матрешки, согласно большинству предположений, может скрываться актриса Анастасия Макеева. Под маской Щенка зрители видят Арсения Бородина, Родиона Газманова или Дениса Клявера, а в образе Кота — певиц Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) или Ани Лорак. Также россияне предполагают, что Енотом может быть Пелагея или Ева Власова.

Кроме того, многие зрители считают, что под маской Бабочки скрывается актриса Алла Михеева, певица Анна Асти или артистка Севиль Велиева.

В образе Змея Горыныча некоторые видят братьев Сафроновых или известных комиков, включая Азамата Мусагалиева и Гарика Харламова.

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