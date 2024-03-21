Фильм о груди, Костомаров, заморозка яйцеклеток: как живет Анна Семенович

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Семенович

Певица Анна Семенович активно ведет социальные сети, однако тщательно скрывает свою личную жизнь. Замужем ли звезда «Блестящих», правда ли, что о ее груди сняли документальный фильм, зачем артистка заморозила яйцеклетки?

Что за фильм сняли о груди Анны Семенович

Телеканал МУЗ выпустил документальный фильм о Семенович «Бюст всемогущий. Эффект Семенович». Шоураннеры задались вопросом, «состоялась бы Аня в шоубизе, если бы не её выдающиеся формы».

«Шикарный бюст помог ей взобраться на олимп, но он же стал её проклятием», — говорится в аннотации.

В фильме собраны фрагменты интервью с другими звездами, а также комментарии самой артистки о ее бюсте. Многие коллеги отмечали красоту, позитивность, харизматичность и ум певицы, добавляя, что грудь звезды — это важная часть ее образа и в кино, и на сцене.

«Грудь Анны Семенович — это грудь Анны Семенович. Именно благодаря этой груди во многом есть и Анна Семенович в целом как образ, как архетип яркой, спортивной, такой пышной русской девушки», — считает психолог Алексей Красиков.

Правда, комментарии коллег, поклонников и хейтеров однажды довели Семенович до того, что она перестала принимать свое тело. Звезде не нравилось, что люди обсуждают ее декольте и пишут ей пошлости.

«В какой-то момент сидела на кухне и решила, что грудь виновата во всем, она такая большая, она затмила собой мой мир [настолько], что люди не видят ничего, что я сделала, и какая я хорошая», — разоткровенничалась артистка.

Семенович во всех смыслах было тяжело жить с большим бюстом. По словам артистки, во время одного из исследований выяснилось, что ее грудь весит 12 кг. Из-за нагрузки на спину исполнительница через день прибегает к услугам массажиста, который проминает ей спину, чтобы избавить от болей.

Устав от шуток, Семенович легла под нож хирурга, чтобы уменьшить грудь. Артистка надеялась, что после операции жизнь изменится, однако этого не произошло. Кроме того, из-за реабилитации после процедуры артистке пришлось на год отказаться от сцены.

«Я очень жалею, что сделала эту операцию, потому что ничего особо не изменилось», — рассказала певица, добавив, что грудь все равно продолжила расти.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Анна Семенович

Правда ли, что Семенович была фигуристкой

До карьеры певицы Семенович на профессиональном уровне занималась фигурным катанием. Экс-солистка «Блестящих» не только получила звание мастера спорта международного класса, но и вместе с Романом Костомаровым в сезоне-1999/2000 заняла второе место на чемпионате России.

Недавно футболист Владимир Быстров заявил, что, если бы Семенович хотела остаться в фигурном катании, она «отрезала бы сиськи». Свои слова он объяснил тем, что «без сисек прыгать легче».

«Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи», — сказал Быстров в интервью «Спорт-Экспрессу».

Такое высказывание спортсмена обладательница пышных форм назвала аморальным. Она также напомнила, что у нее «не сиськи, а грудь», сравнила свои спортивные достижения с достижениями футболиста и отметила, что многого добилась в фигурном катании.

«А вам, дорогой Владимир, тоже бы стоило что-то отрезать, чтобы это не мешало вам бегать по полю и забивать больше голов», — заявила певица.

Замужем ли Анна Семенович

43-летняя певица не замужем и не имеет детей. По словам артистки, ей нравятся мужчины «в теле», чтобы «был мужичок», а накачанные красавцы не возбуждают экс-вокалистку «Блестящих». Правда, покорил ли кто-то сердце звезды, она скрывает.

«Такие женщины, как я, одни долго не бывают», — уклончиво ответила Семенович на вопрос журналистов о личной жизни.

Подруга артистки блогер Лилия Абрамова (Tatarka FM) рассказала, что знакома с возлюбленным певицы. По ее словам, ради певицы мужчина готов на многое.

«Она говорит: „Знаешь, какой он молодец? Вот я сейчас скажу: „Приедь“, и он приедет“. Я говорю: „Скажи, пусть приедет“. <...> Человек прилетел, а она ему дверь не открыла, просто крепко спала», — рассказала подруга Семенович.

Сама исполнительница призналась, что мечтает о детях и готова к их рождению. Певица признавалась, что заморозила яйцеклетки, ведь «годы идут».

«Я буду пробовать сама беременеть. Если в течение года, например, это не получится, то я всегда могу прибегнуть к этим яйцеклеткам», — рассказала Семенович в одном из интервью.

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