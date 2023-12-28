Фильм Анны Асти не выйдет в прокат. Связано ли это с лишением гражданства? Baza: сервис KION перенес премьеру фильма-концерта певицы Анны Асти

Фото: Пресс-служба KION

Кадр из фильма «Путь Феникса»

На днях должна была состояться премьера фильма-концерта российской певицы Анны Асти, однако выход ленты перенесли. Как это связано с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой и процедурой лишения артистки гражданства РФ?

Почему перенесли премьеру фильма Анны Асти

Мультимедийная онлайн-платформа KION отказалась от премьерного показа фильма-концерта «Путь Феникса» Анны Асти, следует из анонса на сайте киносервиса. Сейчас не указана точная дата, когда зрители все же смогут посмотреть киноленту. Ожидалось, что фильм-концерт выйдет на экраны 5 января.

Проект «Путь Феникса» включал документальный фильм о певице и фильм-концерт. Документальная часть вышла в конце октября. Концерт же должны были презентовать сразу после новогодних праздников.

Telegram-канал Baza сообщает, что решение о переносе премьеры было принято после появления исполнительницы хита «Царица» на «голой» вечеринке в клубе «Мутабор», на которую она была приглашена в качестве выступающей звезды. Источники Baza сообщают, что фильм может быть полностью отменен.

Лишат ли Анну Асти гражданства РФ

Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ» сообщил утром 28 декабря, что Управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи гражданства РФ в 2023 году Анне Асти. Официально ведомство информацию не комментировало.

Исполнительница вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Тогда же она получила вид на жительство в РФ. До 2023 года у певицы в России действовало ИП, оформленное на украинский паспорт. В феврале Асти ликвидировала его и зарегистрировала новое — с российским гражданством. Отказалась ли артистка от украинского паспорта, неизвестно.

Адвокат Андрей Алешкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что певицу могут лишить гражданства России, если в отношении нее будет возбуждено уголовное или административное дело. По его словам, такой исход маловероятен, так как нет данных о совершенных Анной Асти правонарушениях.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Anna Asti

«Новеллы, которые сейчас используют для лишения гражданства, — это административная либо уголовная ответственность. То есть если человека признают виновным, в качестве дополнительного наказания его лишают российского гражданства. Такие случаи уже были в практике. При этом стоит упомянуть, что закон позволяет лишить человека лишь приобретенного гражданства. Если певица не совершала никаких противоправных действий и против нее не возбуждено дело, весьма маловероятно, что ее лишат гражданства», — объяснил Алешкин.

Чего уже лишилась Анна Асти из-за «голой» вечеринки

Накануне выступление Анны Асти отменили в московском клубе Gipsy, где она должна была дать концерт в новогоднюю ночь. Вместо нее на сцену выйдет певец Jony. Организаторы мероприятия заявили, что замена артистов произошла по не зависящим от них причинам, и отметили, что шоу исполнительницы переносится.

Позднее стало известно, что уральская компания «Сима-ленд» отказалась от выступления певицы на новогоднем корпоративе для сотрудников. Заместитель генерального директора компании по связям с общественностью Анастасия Лукичева объяснила, что вместо артистки перед работниками организации выступит Полина Гагарина.

Telegram-канал Mash также сообщил, что Анна Асти не выступит в новогоднюю ночь в «Барвихе Luxury Village». По информации журналистов, вместо нее с Владимиром Пресняковым на празднике появится Люся Чеботина.

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