«Филипп, сын, что ты творишь?» Продюсер обвинила Киркорова в гей-пропаганде

Анжела Хачатурьян, создатель культовых телевизионных программ в 1990-е (в частности, «50×50»), вывела на большую сцену многих звёзд шоу-бизнеса. Она продвигала Филиппа Киркорова в России и США, называла его «сынок», а он её — «мамо». Но скандал с телеканалом «МУЗ-ТВ», который обвиняют в гей-пропаганде после двусмысленного появления Филиппа Киркорова и Давида Мануяна на вручении премии «МУЗ-ТВ»-2021 в окружении полуголых мужчин, заставил Хачатурьян в корне пересмотреть отношение к бывшему подопечному.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru музыкальный продюсер заявила, что ей «стыдно за то, что творит Филипп». Она призвала сурово наказать «МУЗ-ТВ», отозвав у канала лицензию на вещание, а самого Киркорова — лишить звания народного артиста России.

«У Элтона Джона тоже личная жизнь. Но никто так беспардонно себя не вёл»

— Почему вы считаете «МУЗ-ТВ» виновым в гей-пропаганде? И есть ли тут, по-вашему, вина конкретных артистов — Филиппа Киркорова и рэпера Давида Манукяна?

— Мы много лет дружили с Киркоровым, я его сынком называла, а он меня — «мамо». Но сейчас мне противно смотреть на такое его поведение. Мне стыдно за него, так и напишите.

Филипп, сынок, что ты творишь?! Каждый человек имеет право на свою личную жизнь. Но не надо её выносить на экраны. Вы видели, чтобы, например, Элтон Джон столь навязчиво пропагандировал свой образ жизни? Никогда он такого себе не позволял и не позволяет.

Геи (я, кстати, дружу со многими ребятами этой ориентации, и ничего зазорного не вижу) — это люди с хорошими манерами, этикой, своим кодексом чести. Но на тех кадрах, что показал канал «МУЗ-ТВ», я не увидела ни первого, ни второго, ни третьего.

В 1980-е и в 1990-е артисты нетрадиционной ориентации тоже выступали на сцене. Им приходилось скрывать свои «мысли и чувства». Иначе бы не выпустили в эфир. Никто так беспардонно и вызывающе себя не вёл!

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«Пришла пара. Зрители же не идиоты!»

— Но и сейчас пиар-директор Филиппа Киркорова заявила NEWS.ru, что он и Дава пришли на премию «МУЗ-ТВ» не как пара, а как номинанты...

— Извините, ну куда же ещё открытее, чем на вручении премии «МУЗ-ТВ»?

Не знаю, что там видит пиар-директор Филиппа, но мне очевидно: пришла пара. Зрители же не идиоты!

Вопросы у меня не только к Филиппу и его спутнику, а к каналу даже в первую очередь. Почему не показали, например, дружные семьи артистов, которые пришли бы со своими детьми и спели бы вместе? Ровно на такое же эфирное время, которое показывали пару Манукян-Киркоров и Милохина. Показали бы две-три традиционные крепкие семьи с их традиционными ценностями! Но равноправия не было предложено!

У меня сложилось впечатление, что канал намеренно создал преимущество демонстрации на экране определённого контингента. Что это, если не пропаганда?

Для меня как юриста, музыкального продюсера и мамы двоих дочерей ответ очевиден.

— Пиар-директор Филиппа Киркорова назвала поведение его и Давы просто частью шоу...

— «МУЗ-ТВ» — это музыкальный канал. А что запомнилось зрителям после церемонии? Музыка или появление двух мужчин, выглядевших как пара, и ещё одного, будто бы не определивегося? Были хорошие песни? Нет. Но мне как зрителю с экранов навязывают личную жизнь персонажей. Должна быть свобода? Безусловно. Однако она ограничивается рамками морали и права.

— Зритель всегда может выключить телевизор, переключиться на другой канал.

— Взрослый зритель — да. А для молодого такая картинка, наоборот, может стать притягательной.

На месте родителей, которые также, как и я, считают, что подобными эфирами их детей пытаются развратить, я бы тоже подала иск — о нарушении ст.135 УК РФ — развратные действия в отношении несовершеннолетних. И потребовала бы возмещения морального ущерба.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Я считаю, что будет справедливо, если суд не просто оштрафует «МУЗ-ТВ», но и прекратит его деятельность, лишит лицензии. В Америке, где я прожила немало лет, такого рода каналы существуют исключительно на платной основе — родители принимают решение, будет их ребёнок смотреть такое или нет. А в России родители, извините, упахиваются на двух-трёх работах и часто не имеют возможности контролировать детей и подростков. А те в это время смотрят «МУЗ-ТВ». И неискушённый детский ум фиксирует: значит, чтобы «попасть в телевизор», я должен вести себя так же.

Очень жаль, что у государства не доходят руки до контроля развлекательного вещания. Я считаю, Госдума, депутаты, новый уполномоченный по правам детей обязаны сделать выводы и кардинально пересмотреть политику всех без исключения телеканалов.

Главная проблема современного телевидения, на мой взгляд, в том, что оно перестало быть тёплым, а стало пошлым. А должно дарить тепло, особенно сейчас, в сложное время, психологически лечить людей, а не калечить, поддерживать семью, а не уничтожать.

— Но разве артисты несут за это ответственность? Они живут по тем законам, которые есть.

— Не согласна. И артисты, и телеканалы формируют ценности. По моему мнению, судебный процесс над «МУЗ-ТВ» должен проходить в открытом режиме и показательно.

И я считаю, что надо поднять вопрос о лишении Филиппа Киркорова звания народного артиста — не только его, но и некоторых других его коллег по сцене. Потому что звания дают за создание произведений искусства. Давайте проведём независимую экспертизу на предмет присутствия в конкретных произведениях художественной ценности. Моя организация (российско-американский культурный фонд, где я работаю) готова будет оплатить эти экспертизы. И если окажется, что художественной ценности в песнях ряда артистов нет, то возникает вопрос: за что тогда им присвоили звание народных?