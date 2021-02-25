Филипп Киркоров задолжал банку 140 миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/93221ace-7766-11eb-acd9-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров и принадлежащая ему фирма «Филипп Киркоров продакшен» должны выплатить латвийскому банку «ABLV Bank, AS» в общей сложности почти 140 миллионов рублей.

В 2020 году латвийский банк обратился с иском в Таганский районный суд Москвы с требованием к артисту погасить образовавшуюся задолженность. В учреждении заявили, что Киркоров в своё время взял кредит, однако в какой-то момент перестал исполнять свои обязательства. Изучив материалы дела, суд встал на сторону истца и взыскал с музыканта и его компании по 69,5 млн рублей, передаёт ФАН.

Издание уточняет, что исполнитель пытался оспорить вердикт, но проиграл апелляцию. Так как задолженность не была погашена, судебные приставы начали исполнительное производство.

В базе Федеральной службы судебных приставов можно увидеть и другие долги Киркорова на куда более скромные суммы — три тысячи и пять тысяч рублей. Эти долги могли образоваться из-за нарушения правил парковки в Москве.

Отмечается, что в 2020 году артист проиграл в суде индивидуальному предпринимателю, который проводил работы на участке певца. Тогда суд взыскал в пользу истца 2,5 миллиона рублей.

Ранее судебные приставы арестовали квартиру звезды «Гардемаринов» Сергея Жигунова, которая находится в центре столицы, из-за того, что артист задолжал банку 38 миллионов рублей. В 2018 году один из банков Волгограда подал в Останкинский районный суд иск в отношении Жигунова. Продюсер взял кредит на съёмки, однако долг выплачивать не стал. Стороны начали судиться. В итоге они заключили мировое соглашение об отсрочке платежа до 31 января 2019 года, которое было проигнорировано звездой, писал NEWS.ru.