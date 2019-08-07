https://static.news.ru/photo/18f2ab66-b8ee-11e9-b57d-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Филипп Киркоров на фестиваль «Жара» впервые привёз в столицу Азербайджана своих детей: семилетних Аллу-Викторию и Мартина. За день он показал им главные достопримечательности Баку.

Мы побывали в самых известных местах, где снимались культовые советские фильмы — «Человек-амфибия», «Бриллиантовая рука», конечно же, показал ребятишкам ту самую улицу, где герой Андрея Миронова падает и произносит знаменитую фразу «Чёрт побери», — рассказал StarHit Киркоров.

Исполнитель также признался, что повсюду их сопровождали толпы поклонников, продавцы дарили сувениры, а владельцы ресторанов зазывали на ужин.

Столица Азербайджана на четыре дня стала центром притяжения звёзд российской и зарубежной эстрады. Каждый концерт — это около 70 выступлений именитых и начинающих артистов. Почему Филипп Киркоров решил обойтись без эпатажа, как Ольге Бузовой оттоптали платье и что символизировали костюмы на красной ковровой дорожке, рассказал ранее News.ru.