Филипп Киркоров рассказал о предсмертном состоянии Иосифа Пригожина

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Певец Филипп Киркоров прокомментировал опубликованные в социальной фотографии продюсера Иосифа Пригожина в больничной рубашке на кресле-каталке и с кислородными трубками в носу.

Артист отметил, что супруг певицы Валерии из-за коронавируса был на волосок от смерти.

Он достаточно серьёзно переболел. Чуть там всё не закончилось печально, — цитирует Киркорова MK.RU.

Певец добавил, что Пригожин выкарабкался, потому что его лечили грамотные врачи.

Хотя он был, как я наслышан, ну не просто в сантиметре, в миллиметре, — добавил артист.

Недавно Иосиф Пригожин рассказал, как проходит его восстановление после заражения коронавирусом. Сейчас 51-летний продюсер находится дома в Москве и в буквальном смысле учится жить заново. По его словам, даже самые простые вещи кажутся для него теперь очень сложными. Он рассказал, что первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже идёт на поправку, как резко начал задыхаться. Его срочно забрали в больницу. Состояние ухудшалось с каждой минутой, Пригожина подключили к кислороду. Теперь, по его словам, всё самое страшное позади, и он благодарит всех тех, кто не остался равнодушным к его беде.

Ранее Пригожин сообщил, что они с супругой, певицей Валерией, перенесли COVID-19 в Дубае. Он пробыл в больнице восемь дней, которые Пригожин назвал «адом». По словам продюсера, Валерия перенесла болезнь достаточно легко, а он был в тяжёлом состоянии, но уже выписался. Он признался, что не ожидал такой реакции своего организма на «страшную болезнь», писал NEWS.ru.