Киркоров признался, что часто чувствует себя одиноким

Певец Филипп Киркоров признался, что чувствует себя одиноким на сцене, поскольку не ощущает конкуренции. В подкасте блогера и рэпера Эльдара Джарахова на YouTube он признался, что является очень эмоциональным человеком. Под «публичным одиночеством» он понимает невозможность соревноваться с кем-то в своем успехе.

Довольно-таки часто [чувствую себя одиноким]. Я же достаточно эмоциональный человек. <...> Публичное одиночества для меня выражается в отрыве от других исполнителей, — сказал Киркоров.

Он добавил, что готов даже поддержать кого-то из артистов, чтобы почувствовать конкуренцию в российской эстраде.

Отвечая на другой вопрос, Киркоров сказал, что в его молодости наставником для него стал Валерий Леонтьев. Он рассказал, что знакомство с артистом произошло в гримерке после мюзикла «Джордано». Он отметил, что Леонтьев при первой встрече похвалил его песню «Атлантида» и выразил удивление, почему она стала популярной. На это Киркоров ответил, что, возможно, она хорошо подошла ему. Также певец привел в пример песню Натали «О боже, какой мужчина», которую он ни за что бы не взял себе с переделанным текстом, но у этой певицы она стала хитом.