Филипп Киркоров: последние новости 9 марта, «Маска», скандалы, новые шоу

Фото: НТВ

Филипп Киркоров на музыкальном шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров не смог отгадать, кто скрывался в костюме Водяного в специальном выпуске шоу «Маска». Каковы последние новости о поп-короле 9 марта, в каких проектах он появится в ближайшее время, что за скандалы произошли вокруг Киркорова?

Что говорил Киркоров о Водяном в «Маске»

8 марта на телеканале НТВ состоялся специальный выпуск музыкального шоу «Маска», в котором Киркоров является председателем жюри. В этой серии раскрыли имя знаменитости, скрывающейся в костюме Водяного.

Ранее Киркоров неоднократно предполагал, что маску этого сказочного персонажа мог примерить на себя его отец Бедрос. К примеру, в первом выпуске шоу поп-король прямо заявил, что Водяной — это его родитель.

«Ну здравствуй, папа! Здравствуй, Бедрос. Папа, что ты опять здесь делаешь? Что же тебе дома не сидится почти в 92 года», — обратился председатель судей к участнику, который на протяжении программы иронично поддерживал эту версию.

Однако народный артист России ошибся в своем предположении. В специальном выпуске в номинации на вылет оказались Кактус, Арлекин и Водяной. Зрители спасли Кактуса, а жюри — Арлекина. Как выяснилось, под маской Водяного скрывался актер и шоумен Стас Ярушин.

Фото: НТВ Выступление Водяного в шоу «Маска»

В каких шоу будет участвовать Киркоров

Сейчас Киркоров принимает участие в нескольких развлекательных и музыкальных программах. Помимо «Маски», на телеканале ТНТ 10 марта состоится премьера реалити-шоу «Сокровище императора», одним из участников которого стал поп-король.

Также на НТВ была показана реклама программы «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. За звание самой смешной звезды России будут бороться Киркоров, Александр Ревва, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Джиган, Денис Дорохов, Мигель и другие.

Кроме того, в Сети появился предновогодний выпуск шоу «Что было дальше?» («ЧБД») с участием Киркорова. В ходе программы поп-король рассказал о том, как режиссер Никита Михалков прервал его интимное свидание с экс-супругой Аллой Пугачевой, а также назвал себя «голосом страны» и показал пресс.

Ранее Киркоров появился в шоу «Конфетка» на ТНТ, спев в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым.

Фото: ТНТ Филипп Киркоров в реалити-шоу «Сокровища императора»

Что за скандалы вокруг Киркорова

Накануне Киркоров появился на премьере реалити-шоу ТНТ «Сокровища императора» в брючном костюме камуфляжной расцветки от Louis Vuitton, ковбойском галстуке и темных очках. Свой образ исполнитель дополнил сумкой-фотоаппаратом на шее.

Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru заявил, что подобный внешний вид певца представляет собой попытку привлечь внимание и является неуместным.

«Что хотел этим изобразить Киркоров — непонятно. С образом военнослужащих он точно не сочетается. Все это больше походит на клоунаду, чем на реальное социальное высказывание», — сказал спикер.

Собеседник NEWS.ru добавил, что подобное заигрывание с аудиторией выглядит жалко. По его мнению, сегодня россиянам неинтересно наблюдать за шоу-бизнесом.

Кроме того, ранее Киркоров выступил на концерте в честь Международного женского дня. После шоу певца ждали журналисты в специально отведенном для этого помещении, куда приходили участвовавшие в концерте артисты. Представители прессы больше всего хотели пообщаться именно с Киркоровым, чтобы задать ему вопросы о «голой» вечеринке и поездках в Донбасс.

Однако поговорить с поп-королем журналистам не удалось. Представители артиста потребовали от сотрудников СМИ освободить помещение, чтобы они «не мешали» исполнителю пройти в гримерную и «не задали ему неудобный вопрос». В связи с этим произошла перепалка, поскольку представители прессы начали возражать. Находившиеся в этот момент в помещении люди неодобрительно отреагировали на нежелание Киркорова общаться со СМИ.

«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», — сказал один из свидетелей произошедшего.

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