Филипп Киркоров: последние новости 9 июня, отказ в помощи Даве, новый клип

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров анонсировал премьеру нового клипа. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, от чего он устал, почему не поддержал Даву в шоу «Сокровище императора»?

Когда выйдет новый клип Киркорова

Филипп Киркоров в соцсетях анонсировал дату выхода клипа на песню «Стирай», записанную в дуэте с музыкантом и блогером Олегом Майами. Увидеть видео можно будет 14 июня.

В опубликованных поп-королем кадрах поклонники заметили певицу Маргариту Овсянникову (Margo). Ранее на красной дорожке премии «Виктория» Киркоров называл ее «молодой Мадонной».

Что нового известно о конфликте Киркорова и Успенской

Певица Любовь Успенская потребовала суд взыскать с Филиппа Киркорова 10 млн рублей по иску о защите чести и достоинства. Иск поступил в Басманный суд. Об этом РИА Новости заявила адвокат исполнительницы Елена Сенина.

Ранее Успенская подала на Киркорова досудебную претензию. По словам Сениной, она сделала это, чтобы были опровергнуты порочащие ее сведения. Успенская хочет добиться удаления всех публикаций с оскорблениями в ее адрес.

«Суть претензии Успенской заключается в том, чтобы были опровергнуты сведения порочащего характера и не соответствующие действительности, распространенные в интервью Филиппа Киркорова телеканалу МУЗ-ТВ. Кроме того, претензией является принятие мер по удалению этих публикаций», — говорила юрист.

Напомним, что в декабре прошлого года Киркоров подал иск на 10 млн рублей к Успенской, после того как в интервью журналисту Алене Жигаловой она назвала его женоненавистником.

«Я всю жизнь боготворил женщин в лице своей мамы, в лице своих поклонниц. Поэтому, когда Любовь Успенская позволила себе такую бестактную вещь в отношении меня и повесила мне этот ярлык, мне это дико не понравилось. И я решил, что подобное прощать нельзя. Обидно всегда то, что не имеет отношения к истине», — объяснял он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Любовь Успенская

Какую программу с Киркоровым покажут на НТВ

Сегодня, 9 июня, на канале НТВ в 14:05 покажут программу «Однажды», в ходе которой Филипп Киркоров дал эксклюзивное интервью.

«Я — трубадур любви, но, будучи человеком современным, я очень люблю окружить себя молодыми талантливыми артистами. Сегодня такое не очень благодарное время для артиста, который на виду. На моем примере показывают, как надо и как не надо», — признался певец.

Также Киркоров рассказал о своих детях, Алле-Виктории и Мартине, и о том, как он их воспитывает.

«Они должны строить свою жизнь сами. Никакого „слюнявчика“ в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет», — подчеркнул исполнитель.

По его словам, он до сих пор ощущает себя на 33 года.

«Конечно, годы берут свое. Мне 57 лет, но вот дух, внутреннее состояние 33-летнего человека я в себе ощущаю до сих пор», — поделился Киркоров.

Почему Киркоров не поддержал Даву

Филипп Киркоров не поддержал музыканта Давида Манукяна (Даву) в финале передачи «Сокровище императора». Поп-королю нужно было проголосовать за пару участников. Он объяснил, что не видит смысла отдавать свой голос Даве, так как тот может справиться без его помощи.

«Я уверен, что у него все получится и без моей поддержки. Мы с Вольфгангом решили поддержать пару, которая удивила всех, и меня в первую очередь», — высказался Киркоров.

В финал проекта вышли Мария Миногарова и Паруйр Хачатуров, Евгений Ершов и Елена Путылина, а также Дава с братом Арманом Давтяном.

Соревнование между финалистами начнется с испытания на ловкость и баланс. Кроме того, в Китай прибудут ранее выбывшие игроки, в том числе Киркоров. Они выберут пару и помогут ей в итоговом раунде.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Давид Манукян (Дава)

От чего устал Киркоров

Филипп Киркоров провел для издания StarHit экскурсию по гостевому дому, построенному около его особняка на Мякинском полуострове. Артист заявил, что за годы на эстраде ему надоели стразы и яркие краски, поэтому внутреннее убранство выполнено в сдержанном стиле.

«Я так устал за эти годы от страз, от света яркого, от вот этих разноцветных красок на сцене, в творчестве. Так что когда приезжаешь домой, хочется все видеть в таких теплых домашних тонах», — пояснил он.

Снаружи домики оформлены в итальянском стиле. Внутри расставлены подарки и сувениры Киркорова.

На втором этаже разместились веера, купленные певцом на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае. Гостевой домик небольшой по площади. Прихожая совмещена с кухней, окна которой выходят на улицу.

Узкая гостиная декорирована зеркалами, визуально увеличивающими пространство. Убранство двух спален на втором этаже выполнено в приглушенных и бежево-золотых тонах. На всех полках расставлены фотографии Киркорова.

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