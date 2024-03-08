Филипп Киркоров: последние новости 8 марта, «ЧБД», критика, предсказание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров сделал предсказание о будущем российской эстрады. Что сказал певец, как зрители отреагировали на его новый образ, появился ли в Сети выпуск «ЧБД» с Киркоровым, какие последние новости о поп-короле 8 марта?

Что сказал Киркоров о будущем российской эстрады

Киркоров появился на съемочной площадке программы «Звезды», которая выйдет в эфир 9 марта на телеканале НТВ. Поп-король читал письмо Татьяны к Онегину из романа в стихах Александра Пушкина и высмеивал свои жизненные казусы.

Зрители приветствовали Киркорова овациями, а артист выразил благодарность своим поклонникам. На съемках он поделился анекдотом, разыграл ситуации с розовой кофточкой, пошутил о своих болгарских корнях, а также ел перед зрителями бутерброд с колбасой, завернутый в фольгу, передает MK.RU.

Кроме того, Киркоров сделал предсказание, касающееся будущего отечественной эстрады. Согласно прогнозу артиста, в России в скором времени станет меньше звезд.

«Скоро на проекте, как в стране, станет меньше звезд», — отметил Киркоров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему зрители раскритиковали новый образ Киркорова

Накануне артист появился на премьере нового реалити-шоу телеканала ТНТ «Сокровища императора». На своей странице в социальной сети певец опубликовал видео, на котором позирует в брючном костюме камуфляжной расцветки, ковбойском галстуке, темных очках и с сумкой-фотоаппаратом Louis Vuitton на шее.

Некоторые зрители подвергли Киркорова критике, назвав его «клоуном в камуфляже».

Пользователь Виктория отметила, что с седыми волосами исполнитель выглядел привлекательнее, и посоветовала ему снять черный парик. Подписчица Ирина отметила, что, судя по новому образу, певцу поставили условие отказаться от перьев и страз и он «покорился». Комментатор Виталия пошутила, что камуфляжный костюм певца выглядит очень символично после скандала с «голой» вечеринкой, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

«Ну все, Филиппа в форму уже одели, скоро в армию отправят», — сыронизировал пользователь Дмитрий.

Сам Киркоров на премьере шоу «Сокровища императора» заявил, что он увидел себя совсем другим человеком. Как подчеркнул артист, стоя рядом с гендиректором ТНТ Тиной Канделаки, россияне увидят «нового Киркорова».

«Вы увидите нового Киркорова, которого еще никто не видел. Я сам себя такого не видел. Я понял, что во мне открылись такие возможности и чувства, я увидел себя совсем другим», — сказал поп-король.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что известно о выпуске шоу «ЧБД» с Киркоровым

Шоу «Что было дальше?» («ЧБД») опубликовало предновогодний выпуск с Киркоровым, который не стали выкладывать в конце декабря 2023 года из-за скандала вокруг «голой» вечеринки. Эпизод вышел на площадке VK.

Как уточняется, запись проходила еще 14 ноября. В январе продюсер Артур Азизбекян заявил, что за участие в шоу Киркорову заплатили порядка 30 млн рублей. По его словам, за два дня до премьеры артиста вырезали из предновогоднего выпуска из-за тусовки Ивлеевой.

За что могут оштрафовать Киркорова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал наказывать артистов за исполнение песен под фонограмму. В беседе с NEWS.ru он сообщил, что такая идея появилась после просмотра нового клипа певицы Аллы Пугачевой, в котором она «мычит» под фонограмму. Юрист считает, что исполнение песен с заранее записанным голосом стоит приравнять к мошенничеству, за которое следует наказание. В этом контексте он упомянул и Киркорова.

«Мы считаем, что такие [артисты], как Инстасамка, Филипп Киркоров, даже [Кристина] Орбакайте, которая выступала в Санкт-Петербурге, упала на сцене, а песня продолжает играть, — это стыдоба. <...> Нужно вводить не только штрафы, но и уголовную ответственность, потому что человек покупает билеты», — уверен глава ФПБК.

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