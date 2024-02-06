Филипп Киркоров: последние новости 6 февраля, концерты, будущее, «Маска»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке снизил сумму гонорара. Какие еще последние новости о нем известны сегодня, сколько теперь стоит выступление поп-короля, появится ли он в новом сезоне «Маски»?

Как изменился гонорар Киркорова после «голой» вечеринки

По данным Telegram-канала Mash, Филипп Киркоров после скандала и «отмены» из-за «голой» вечеринки снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей. Менеджмент певца вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на его концерты.

«Как нам стало известно, работать Бедросович будет в первую очередь на частниках. Причем по такой тактике — вначале заказчику озвучат обычные $150 тыс. оплаты, а потом такие: для вас специальное предложение, скинем ценник до сотки. Заоблачный райдер Филиппа активно сокращают: теперь ему достаточно зеркала в пол, фруктовой корзинки, колы, мясной/сырной/хлебной нарезки, квашеной капусты и низкокалорийного йогурта. Бонусом — в ценник 100к артист готов включить подтанцовку к своему выступлению. Да и вообще, открыт к любым предложениям — даже чтобы клиент сам выбрал песни из репертуара. На такие уступки Киркоров вынужден идти на фоне массовых отмен — они тянутся еще с Нового года. Причем не только на сцене, но и в ТВ-программах и кинематографе. По карману артиста также бьют проблемы с налоговой: самая свежая задолженность составляет почти 8 млн», — пишет канал.

Какие выступления Киркорова отменили после «голой» вечеринки

В конце декабря прошлого года после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ. Так, его убрали из фильма «Иван Васильевич меняет все!», где он играл роль Петра I.

Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже вырезали Киркорова из эфиров. Певец не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.

Кроме того, поп-короля убрали из сериала «Сваты». Картину снимала студия «Квартал 95», один из ее основателей — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Серия была снята в 2010 году. В ее новой версии, показанной по российскому каналу «Дом кино», Киркорова уже нет.

Музыкант также принимал участие в новогоднем выпуске YouTube-шоу «ЧБД», однако сцены с ним пришлось вырезать.

По информации MK.RU, бойкот Киркорову продлили как минимум до весны. Исполнитель должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», но на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле артист собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, однако билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

Также певца убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Появится ли Киркоров в новом сезоне «Маски»

Филипп Киркоров был членом жюри шоу «Маска», выходящего на канале НТВ, на протяжении четырех сезонов. В феврале этого года стартует пятый сезон проекта. На данный момент неизвестно, примет ли в нем участие поп-король.

Премьера нового сезона «Маски» должна была состояться 11 февраля, однако телеканал НТВ сообщил, что она переносится на 18 февраля. Причина неизвестна, но зрители в Сети предположили, что изменения вызваны скандалом вокруг Киркорова. Поклонники программы решили, что авторы «Маски» заменят артиста после его участия в «голой» вечеринке.

Зачем Киркорову двойник

У Филиппа Киркорова более 25 лет есть официальный дублер Алексей Егожинский. Артист родился на Украине, но несколько лет назад переехал в Россию.

В интервью журналисту Светлане Баласанян Егожинский рассказывал, что заменяет поп-короля в проектах, где нужно отснять какие-то детали. Также двойник принимал участие в шоу музыканта «Другой», помогая ставить определенные концертные номера. Киркоров в шутку называет Егожинского «младшим братом».

«Я не просто двойник Филиппа, я его официальный дублер. Я дублер Филиппа в те моменты, когда снимают кино, шоу с его участием, но при этом он там не нужен „целиком“. Например, нужно отснять затылок, руку, спину. Для этого нет смысла выдергивать его с гастролей», — объяснял артист в интервью Светлане Баласанян.

Дублер отмечал, что, после того как Киркорова начали «отменять» в России, он не потерял популярности, однако лишился части заработка.

«А вся эта ситуация — дополнительный пиар, а не удар для него. Вот если бы народ замолчал и перестал его воспринимать — это было бы страшно», — пояснил Егожинский.

Также двойник певца признался, что сделал пластическую операцию, чтобы убрать дефекты на лице и стать еще больше похожим на Киркорова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где сейчас находится Киркоров

Филипп Киркоров посетил концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке. Его заметили около спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января проходило шоу исполнительницы.

В руках у артиста были полные пакеты мерча Мадонны. Компанию ему составил новый директор Максим Ситник.

Однако, по информации MK.RU, Киркоров не собирается оставаться в США надолго. Шоумен и экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, что поп-король уехал в Америку для того, чтобы решить вопросы с недвижимостью. Речь идет о вилле исполнителя в Майами, которую он переписал на своих детей.

«Дело в том, что он переписал дом, который у него находился в Майами и, кстати говоря, дорого стоит, на своих детей», — заявил Солнцев.

Читайте также:

Стало известно будущее Киркорова в РФ. Как и где он теперь будет выступать?

Кто такие Инстасамка и Валя Карнавал. Они будущее российского шоу-бизнеса?

«Универ», критика СВО, конфликт с Кожевниковой: где сейчас Арарат Кещян