Филипп Киркоров: последние новости 5 июня, попытка отогнать мысли о смерти

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о страшных мыслях, которые иногда его посещают. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, почему он не сдержал обещание о строительстве торгового центра в Ленобласти?

Какие плохие мысли посещают Киркорова

Филипп Киркоров признался, что иногда его посещают страшные мысли о смерти, однако он отгоняет их.

«Периодически, конечно, накрывает меня, когда очень уж плохо. Лежу и сам себе: „Хочу уснуть и не проснуться“. Я не стесняюсь это сказать. Но это такое мимолетное. Сразу вспоминаешь, что уныние — это смертный грех», — поделился поп-король в программе «Однажды».

Киркоров также рассказал, что никогда не работал с психотерапевтом.

«У меня никогда не было психоаналитика. Я сам себе психотерапевт. Начинаю думать: так, внимание, Киркоров, что происходит? Тебе 57 лет, ты здоров, руки, ноги целы, голос есть, прекрасные дети, отец жив и здоров, дом, друзья, песни, профессия. Да, непростой период в жизни. Но значит, это нам дано не за что-то, а для чего-то», — пояснил он.

Какое обещание не сдержал Киркоров

Летом 2022 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Филипп Киркоров вместе со своим деловым партнером Михаилом Баракиным, представляющие компанию ООО «Строительные решения», во время ПМЭФ подписали соглашение о строительстве ТРК в Новосаратовке.

Тогда артист пообещал построить 14 тысяч квадратных метров за 14 месяцев, то есть к августу 2023 года, вложив в проект 1,7 млрд рублей, однако, по информации «Коммерсанта», компания «Строительные решения» так и не начала строительство торгового центра «Звезда» в Новосаратовке.

В профильном блоке региональной администрации сообщили, что извещение о начале возведения комплекса еще не было прислано. В компании «Строительные решения» о причинах задержки не говорили. Представитель Киркорова тоже не комментировала ситуацию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему дети Киркорова уехали из России

Журналист Сергей Майоров в ходе программы «Однажды» заявил, что Филипп Киркоров отправил своих детей, Аллу-Викторию и Мартина, учиться за границу.

Эту информацию также подтвердил отец певца, народный артист России Бедрос Киркоров. Он отметил, что ему грустно из-за того, что внуки теперь далеко.

«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — рассказал Киркоров-старший.

На каком концерте выступил Киркоров

31 мая музыкант и блогер Олег Майами дал концерт в клубе Gipsy в Москве. На мероприятии появился Филипп Киркоров. Артисты вместе исполнили свой новый трек «Стирай».

Также певцы опубликовали в соцсетях забавный видеоролик, в котором Майами везет Киркорова в тележке, а на фоне играет их новая композиция.

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