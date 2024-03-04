Филипп Киркоров: последние новости 4 марта, новое тату, Волочкова в «Маске»

Фото: Пресс-служба НТВ

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров «засветил» новую татуировку на шоу «Маска» и не смог отгадать, кто скрывался в костюме Мотылька. Какие последние новости о поп-короле 4 марта, что за телепроекты с его участием выйдут в ближайшее время, как он ответил на обвинения в плагиате со стороны Стаса Костюшкина?

Кого не смог отгадать Киркоров в «Маске»

3 марта на телеканале НТВ состоялся третий выпуск пятого сезона музыкального шоу «Маска». В конце программы на финальном голосовании в номинации на вылет оказались три конкурсанта: Мотылек, Водяной и Матрешка. В итоге зрители спасли Водяного, которого председатель жюри Филипп Киркоров называет «папа», предполагая, что за маской этого сказочного персонажа скрывается его отец Бедрос. Судьбу Матрешки и Мотылька решали судьи.

Другие члены жюри Регина Тодоренко, Валерия и Тимур Родригез не сомневались, что за маской Мотылька скрывается актриса Настасья Самбурская. Однако Киркоров до последнего не соглашался с мнением коллег, считая, что в этом образе выступила балерина Анастасия Волочкова.

Судьи решили раскрыть личность Мотылька, в то время как Матрешка осталась в проекте. Предположение Киркорова о Волочковой не получило подтверждения — под маской Мотылька действительно скрывалась Самбурская.

В эфире третьего эпизода зрители заметили на правой руке Киркорова татуировку, о которой ранее сообщалось в Сети. На этом шоу поп-король всегда появляется в перчатках, но узор, напоминающий тату, предстал взору поклонников в те моменты, когда народный артист России приподнимал руку.

13 ноября Telegram-канал «НеМалахов» сообщал, что Киркоров продолжает набивать татуировки на руке. По данным источника, новое изображение он прячет под одеждой, а результат покажет только на концертах в честь дня рождения. Ранее на теле артиста заметили две тату — жука-скарабея на тыльной стороне ладони и слово KING (в переводе с английского — «король») на пальцах.

Фото: Пресс-служба НТВ

Что Киркоров сказал о Костюшкине

Певец Стас Костюкшин 20 февраля опубликовал в своих социальных сетях обращение к Киркорову, обвинив артиста в краже образа. По его словам, поп-король пошел на плагиат, выбрав в качестве наряда на первом выпуске пятого сезона «Маски» брючный костюм, очки в строгой оправе и парик с темными короткими волосами. Певец считает, что своим внешним видом Киркоров скопировал образ Виталика, который Костюшкин создавал на протяжении 10 лет.

«Киркоров украл мой образ. Вы „Маску“ видели? Видели, в каком образе он был? Я десять лет создавал этот образ — образ Виталика. И на тебе — Киркоров взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», — заявил солист дуэта «Чай вдвоем».

Киркоров отреагировал на эти претензии в третьем выпуске новой «Маски». После того как артист увидел стальной пресс у конкурсанта Акулы, он обратил внимание на ситуацию, которая сложилась с Костюшкиным.

Киркоров иронично спросил, не потерял ли участник «Чая вдвоем» свой пресс. Поддержал разговор Тимур Родригез, спросив, был ли суд по данному вопросу. Поп-король ответил, что разбирательства еще не было.

Какие шоу с Киркоровым выйдут в ближайшее время

Сейчас Киркоров принимает участие в нескольких развлекательных и музыкальных шоу. Помимо «Маски», на телеканале ТНТ 10 марта состоится премьера реалити-шоу «Сокровище императора», одним из участников которого стал поп-король.

Также на НТВ была показана реклама программы «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. За звание самой смешной звезды России будут бороться Киркоров, Александр Ревва, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Джиган, Денис Дорохов, Мигель и другие.

Ранее Киркоров появился в шоу «Конфетка» на ТНТ, спев в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым.

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