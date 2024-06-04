Народному артисту России Филиппу Киркорову разрешили въезд в Молдавию. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, почему его дети уехали из РФ?
Почему Киркорову разрешили въезд в Молдавию
Молдавия аннулировала запрет на въезд Филиппу Киркорову, который был введен в 2022 году. Об этом говорится в постановлении на едином портале судебных инстанций. Решение принял районный суд Кишинева.
В 2023 году поп-короля не пустили в страну, когда он прилетел в Кишинев, так как заподозрили в связях с молдавскими оппозиционерами. При этом Киркоров заявлял, что не получал €200 тысяч за концерт на митинге оппозиции в молдавской столице.
Адвокат артиста Александр Добровинский отметил, что не понимает, с чем связано решение властей Молдавии разрешить въезд в страну Киркорову.
«Пока сами не до конца понимаем, с чем связано решение суда Кишинева аннулировать запрет на въезд Филиппа Киркорова в Молдавию. Узнаем сами подробности», — прокомментировал он NEWS.ru.
Как прошел день рождения отца Киркорова
2 июня отец Филиппа Киркорова народный артист России Бедрос Киркоров отпраздновал 92-летие. Поп-король трогательно поздравил папу в соцсетях.
«92! С днем рождения, папа! Спасибо за жизнь», — написал он.
Также Киркоров-младший показал в микроблоге небольшое видео, снятое на застолье.
Куда Киркоров отправил своих детей
Журналист Сергей Майоров в программе «Однажды» заявил, что Филипп Киркоров отправил своих детей, Аллу-Викторию и Мартина, учиться за границу.
Соответствующую информацию также подтвердил отец музыканта Бедрос Киркоров.
«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — признался он.
Почему Киркоров не начал строить торговый центр
Летом 2022 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Филипп Киркоров вместе со своим деловым партнером Михаилом Баракиным, представляющие компанию ООО «Строительные решения», подписали в ходе ПМЭФ соглашение о строительстве ТРК в Новосаратовке. Тогда певец обещал построить 14 тысяч квадратных метров за 14 месяцев, то есть к августу 2023 года, вложив в проект 1,7 млрд рублей.
Однако, по данным «Коммерсанта», компания «Строительные решения» так и не начала строительство торгового центра «Звезда» в Новосаратовке. В профильном блоке региональной администрации сообщили, что извещение о начале возведения комплекса еще не было прислано. В настоящее время работы не ведутся.
В компании «Строительные решения» о причинах задержки не говорили. Пресс-секретарь поп-короля Екатерина Успенская также ситуацию не комментировала.
Где выступил Киркоров
31 мая Филипп Киркоров появился на концерте музыканта Олега Майами в клубе Gipsy в Москве. Артисты представили свой дуэт «Стирай».
Киркоров ранее отмечал, что инициатором совместной работы стал Майами. Самому поп-королю песня понравилась не сразу, и сначала он отказался от предложения.
«Под „Стирай“ можно и погрустить, и пострадать, и вспомнить... Там есть слова достаточно трагические. Это как до меня только недавно дошло, спустя 30 лет после выступления с песней „Единственная моя“, что песня-то трагическая, а не отрыв, как принято ее воспринимать. „Не родятся наши дети, не подарят нам цветы…“ Трагедия! „Стирай“ вроде тоже танцевалка, но я уверен, что эту песню будут слушать и те, кто давно расстался, и те, кто только сейчас переживает боль расставания. Мы все расставались, но нет встреч без расставания. И об этом песня», — рассказывал он KP.RU.
Также музыканты опубликовали в соцсетях забавный ролик, в котором Майами везет Киркорова в тележке, а на фоне играет их новая композиция.
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