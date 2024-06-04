Филипп Киркоров: последние новости 4 июня, Молдавия, отъезд детей из РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народному артисту России Филиппу Киркорову разрешили въезд в Молдавию. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, почему его дети уехали из РФ?

Почему Киркорову разрешили въезд в Молдавию

Молдавия аннулировала запрет на въезд Филиппу Киркорову, который был введен в 2022 году. Об этом говорится в постановлении на едином портале судебных инстанций. Решение принял районный суд Кишинева.

В 2023 году поп-короля не пустили в страну, когда он прилетел в Кишинев, так как заподозрили в связях с молдавскими оппозиционерами. При этом Киркоров заявлял, что не получал €200 тысяч за концерт на митинге оппозиции в молдавской столице.

Адвокат артиста Александр Добровинский отметил, что не понимает, с чем связано решение властей Молдавии разрешить въезд в страну Киркорову.

«Пока сами не до конца понимаем, с чем связано решение суда Кишинева аннулировать запрет на въезд Филиппа Киркорова в Молдавию. Узнаем сами подробности», — прокомментировал он NEWS.ru.

Как прошел день рождения отца Киркорова

2 июня отец Филиппа Киркорова народный артист России Бедрос Киркоров отпраздновал 92-летие. Поп-король трогательно поздравил папу в соцсетях.

«92! С днем рождения, папа! Спасибо за жизнь», — написал он.

Также Киркоров-младший показал в микроблоге небольшое видео, снятое на застолье.

Куда Киркоров отправил своих детей

Журналист Сергей Майоров в программе «Однажды» заявил, что Филипп Киркоров отправил своих детей, Аллу-Викторию и Мартина, учиться за границу.

Соответствующую информацию также подтвердил отец музыканта Бедрос Киркоров.

«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — признался он.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости Дети певца Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория

Почему Киркоров не начал строить торговый центр

Летом 2022 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Филипп Киркоров вместе со своим деловым партнером Михаилом Баракиным, представляющие компанию ООО «Строительные решения», подписали в ходе ПМЭФ соглашение о строительстве ТРК в Новосаратовке. Тогда певец обещал построить 14 тысяч квадратных метров за 14 месяцев, то есть к августу 2023 года, вложив в проект 1,7 млрд рублей.

Однако, по данным «Коммерсанта», компания «Строительные решения» так и не начала строительство торгового центра «Звезда» в Новосаратовке. В профильном блоке региональной администрации сообщили, что извещение о начале возведения комплекса еще не было прислано. В настоящее время работы не ведутся.

В компании «Строительные решения» о причинах задержки не говорили. Пресс-секретарь поп-короля Екатерина Успенская также ситуацию не комментировала.

Где выступил Киркоров

31 мая Филипп Киркоров появился на концерте музыканта Олега Майами в клубе Gipsy в Москве. Артисты представили свой дуэт «Стирай».

Киркоров ранее отмечал, что инициатором совместной работы стал Майами. Самому поп-королю песня понравилась не сразу, и сначала он отказался от предложения.

«Под „Стирай“ можно и погрустить, и пострадать, и вспомнить... Там есть слова достаточно трагические. Это как до меня только недавно дошло, спустя 30 лет после выступления с песней „Единственная моя“, что песня-то трагическая, а не отрыв, как принято ее воспринимать. „Не родятся наши дети, не подарят нам цветы…“ Трагедия! „Стирай“ вроде тоже танцевалка, но я уверен, что эту песню будут слушать и те, кто давно расстался, и те, кто только сейчас переживает боль расставания. Мы все расставались, но нет встреч без расставания. И об этом песня», — рассказывал он KP.RU.

Также музыканты опубликовали в соцсетях забавный ролик, в котором Майами везет Киркорова в тележке, а на фоне играет их новая композиция.

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