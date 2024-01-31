Филипп Киркоров: последние новости 31 января, где сейчас, поедет ли на СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой уехал в США. При этом поп-король не согласился выступить в зоне спецоперации. Какие еще последние новости о нем известны, как он помог Белгороду?

Где сейчас может находиться Киркоров

Филипп Киркоров посетил концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке. Его заметили около спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января проходило шоу артистки.

В руках у Киркорова были полные пакеты мерча исполнительницы. Компанию ему составил новый директор Максим Ситник, уроженец Донбасса. Помощник артиста освещает поездку в соцсетях и часто упоминает Россию.

«Где бы я ни находился, мне везде хорошо. Но мой дом там, где моя семья. Это Россия. Уже скучаю по вам, братья мои. И жду встречи с мамулей», — написал Ситник.

По информации MK.RU, Киркоров не собирается оставаться в США надолго. По данным издания, поп-король мог уже вернуться в Россию.

«В тусовке уверены, что задерживаться в США Киркоров не станет. По некоторым данным, Филипп уже мог тайно вернуться в Россию. Певец надеется, что скоро его бойкот на ТВ закончится. А пока он планирует периодически посещать в Москве светские мероприятия, чтобы не забыли», — пишут журналисты.

Какие выступления Киркорова были отменены после «голой» вечеринки

В конце декабря прошлого года, после участия в «голой» вечеринке, Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ. Так, его убрали из картины «Иван Васильевич меняет все!», где он играл роль Петра I.

Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже вырезали Киркорова из эфиров. Певец не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.

Кроме того, музыканта убрали из сериала «Сваты». Картину снимала студия «Квартал 95», один из основателей которой — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Серия была снята в 2010 году. В ее новой версии, показанной по российскому каналу «Дом кино», Киркорова нет.

Фото: ТНТ Кадр из тизера к фильму «Иван Васильевич меняет все!»

Исполнитель также принимал участие в новогоднем выпуске YouTube-шоу «ЧБД», но сцены с ним пришлось вырезать из финальной версии выпуска. Продюсер Артур Азизбекян сообщил, что Киркоров получил за эти съемки 30 млн рублей.

«На новогодний выпуск „ЧБД“ должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 млн рублей. Но потом случилась вечеринка, и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок съемки с Киркоровым», — заявил он в подкасте «Закулисные истории».

При этом «Закулисные истории» позиционируется как пранк-шоу, поэтому некоторые истории, озвученные ведущими, могут быть выдуманными.

По информации MK.RU, бойкот Киркорову продлили как минимум до весны. Поп-король должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», но на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле певец собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, однако билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

Помимо этого, артиста убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.

Поедет ли Киркоров на спецоперацию

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», большинство «отмененных» после «голой» вечеринки артистов, кроме Филиппа Киркорова, согласились поехать в зону спецоперации с концертами.

«В ближайшее время звезды (к примеру, Глюкоза и Александр T-killah Тарасов) отправятся, чтобы „искупить вину“, благодаря такому „раскаянию“ они снова хотят вернуться в ротацию эфиров. Уже продумывают репертуар и сценический образ, приказано особо не шокировать военную публику. Впрочем, это не касается Филиппа Киркорова», — сообщили источники.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Депутат, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов заявил NEWS.ru, что многие знаменитости после скандала с «голой» вечеринкой встали на правильный путь прощения и искупления, сообщив о готовности выступить перед бойцами СВО. По его мнению, Киркоров может приехать в зону спецоперации хоть «в перьях и колготках», если привезет с собой оружие и это поможет спасти жизни военных.

«Наша творческая элита не хочет разделять свою жизнь с народной судьбой, они живут своей шикарной жизнью. Если звезда убедительно покажет, что это не так и она с вами, ей важны ваши проблемы, она приехала помочь, этого, я верю, достаточно. Все они люди небедные, поэтому их вклад должен быть значительным. А так Киркоров пусть хоть в перьях и в колготках приезжает на СВО, если он возьмет с собой пару сотен антидроновых ружей и это поможет спасти жизни наших людей», — сказал Кузнецов.

Как Киркоров помог Белгороду

Филипп Киркоров после «голой» вечеринки перевел фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде 5 млн рублей. Об этом сообщила директор организации Ольга Димченко.

«Средства уже поступили. Мы очень рады, в истории нашей организации это самое большое пожертвование за восемь лет нашей работы. Мы счастливы: счастлив наш коллектив, счастливы наши подопечные семьи», — подчеркнула она.

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