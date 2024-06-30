Филипп Киркоров: последние новости 30 июня, оскорбление бойцов СВО, дети

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров «оскорбил» бойцов СВО своими подарками и отметил день рождения сына. Какие последние новости о поп-короле 30 июня?

Как Киркоров «оскорбил» бойцов СВО

Бойцы СВО, находящиеся сейчас на передовой, назвали оскорбительными подарки народного артиста России Филиппа Киркорова, которые он им передал. Видео с обращением участников спецоперации опубликовал в Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Многие бойцы говорили, что их принудительно заставляли ходить на концерты Киркорова. А куклы со своим изображением, которые он привозил на фронт, — это просто оскорбление для бойцов российской армии. Нам что, в Филю теперь играть?» — сказал один из солдат.

Военнослужащие добавили, что в курсе судебных разбирательств между Киркоровым и шансонье Любовью Успенской. Бойцы сочли поведение певца недостойным и предложили ему на передовой заняться «настоящей работой». Также солдаты отметили, что идут в бой с песнями Успенской на устах. Военные добавили, что полностью поддерживают ее в споре с Киркоровым.

Ранее Киркоров подал иск в Замоскворецкий суд Москвы на Успенскую из-за ее интервью журналистке Алене Жигаловой, в которой артиста назвали «женоненавистником». Поп-король потребовал с певицы 10 млн рублей компенсации. Исковые требования сторона ответчика не признает. Киркоров также отказался от мирового соглашения с певицей. Следующее судебное заседание пройдет в июле.

Как Киркоров отметил день рождения сына

Поп-король организовал домашнюю вечеринку в связи с 12-летием своего сына Мартина. Дети Киркорова учатся в Дубае, на время праздника они прилетели в Россию, пишет издание ura.news.

«День сегодня начался с поздравления сестренки, которая специально заказала и дизайнерски оформила, придумала вот такой торт», — поделился артист в видео в соцсетях.

Также на торжественное мероприятие был приглашен духовой оркестр. На празднике были как близкие, так и друзья семьи, в том числе отец народного артиста Бедрос Киркоров. Позднее он опубликовал в соцсетях видеозапись, как вся семья исполняла песню «С днем рождения», а Мартин задувал свечи на праздничном торте. Кульминацией праздника стал запуск синих воздушных шаров.

«По сложившейся доброй традиции мы их запускаем — в цвете твоей любимой команды и моей любимой песни „Цвет настроения синий“. Загадывай желание и отпускай в небеса», — сказал Киркоров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему Киркорова «надо спасать»

Тату-мастер Сергей Щеголев заявил, что у Киркорова слезла защитная пленка, помогающая регенерации кожного покрова после татуировок. Как известно, поп-король сделал несколько тату на руках.

«У этой пленки есть много разных названий, но по сути это супрасорб Ф. После нанесения татуировки кожа повреждена, и такая пленка накрывает рану. Это значит, что выделение лимфы заживляет кожу в два раза быстрее. Четыре дня татуировка заживает, и пленка снимается, после этого идет кремовая обработка места нанесения татуировки», — заявил тату-мастер в беседе с MK.RU.

Художник объяснил, что на том месте, где пленка у Киркорова отклеилась, защита не работает: необходимо помыть руки с мылом и приступать к кремовой обработке раны. Татуировки на запястье представляют особую сложность из-за возможного выцветания или нехватки пигмента. Такая работа у профессионала занимает от трех до пяти часов, отметил Щеголев.

По словам мастера, артисты набивают рисунки по разным причинам. В некоторых случаях — перекрываются морщины и шрамы, однако чаще всего это веяние моды, а также желание сделать образ более брутальным.

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