Филипп Киркоров: последние новости 3 марта, «Маска», троллинг Джигурды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

На телеканале НТВ 3 марта состоится новый выпуск пятого сезона музыкального шоу «Маска». Кто в жюри составит компанию певцу Филиппу Киркорову, как его подколол артист Никита Джигурда, где он сейчас, какие последние новости о поп-короле?

Что известно о третьем выпуске новой «Маски»

Премьера нового эпизода популярного шоу состоится 3 марта в 20:20 мск на НТВ. Помимо трех основных членов жюри, оценивать выступления участников проекта будет приглашенная знаменитость. В юбилейном сезоне создатели ввели новое правило, согласно которому в каждом эпизоде состав экспертов будет меняться.

Ранее в качестве приглашенной знаменитости выступили заслуженный артист России Дима Билан, певец Анатолий Цой и шоумен Гарик Мартиросян. Имя следующего эксперта раскрыла телеведущая Регина Тодоренко, которая в личном блоге поделилась видео со съемок проекта, где можно увидеть нового члена жюри.

Компанию Киркорову, певице Валерии и шоумену Тимуру Родригезу на этот раз составит исполнитель Алексей Воробьев. Он принимал участие в проекте в третьем сезоне, скрываясь в костюме Монстрика. Кроме того, артист уже был экспертом «Маски».

В первом выпуске пятого сезона жюри решило никого не выгонять. Во втором с программой пришлось попрощаться Кукурузе. Никто из судей не приблизился к разгадке персонажа, подозревая увидеть в костюме актеров Никиту Кологривого или Павла Деревянко. На самом деле под маской был телеведущий Сергей Майоров. В номинации на выбывание вместе с Кукурузой во втором выпуске попали Перец и Акула.

На следующей неделе редакция НТВ подготовила поклонникам «Маски» сюрприз. Вместо одного нового эпизода в эфир выйдет сразу два. 8 марта в честь Международного женского дня и 10 марта по традиции в воскресенье.

Как Джигурда подколол Киркорова

Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе. Он привез дроны и провел творческое мероприятие с бойцами ВС РФ.

Артист поприветствовал военнослужащих, не забыв пошутить в адрес Киркорова. Джигурда намекнул на слова поп-короля про «не ту дверь», которые он произнес во время извинений после скандальной «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», организованной блогером Анастасией Ивлеевой.

«В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!» — заявил Джигурда на видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости.

Киркоров дважды посетил Донбасс после скандала из-за тусовки в «Мутаборе». 13 февраля артист побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим. 16 февраля музыкант ездил в Макеевку и привез детям игрушки — куклы в виде себя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Джигурда

Где сейчас Киркоров, попал ли он под санкции США

Поп-король продолжает участвовать в различных музыкальных и развлекательных шоу. Помимо «Маски», на канале ТНТ 10 марта состоится премьера реалити-шоу «Сокровище императора», одним из участников которого стал Киркоров.

На НТВ была показана реклама программы «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. За звание самой смешной звезды России будут бороться Киркоров, Александр Ревва, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Джиган, Денис Дорохов, Мигель и другие.

Также 24 февраля Киркоров появился в шоу «Конфетка» на ТНТ, спев в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым.

Ранее телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что Соединенные Штаты могли ввести санкции против Киркорова. По ее словам, под ограничения со стороны Вашингтона также попал Басков.

«Накануне Запад обновил список новых ограничений, наложенных Европой, Штатами, Австралией, Канадой... Запретили в Америке Баскова, запретили Киркорова за совсем небольшой концертик в городе Горловка», — сказала она в недавнем эфире.

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