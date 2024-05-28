Филипп Киркоров: последние новости 28 мая, видео с Пугачевой, новая картина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров приобрел картину художника из Дзержинска. Какие еще последние новости о поп-короле известны, как и зачем он обратился к Кристине Орбакайте?

Чем Киркоров украсил свой дом

Филипп Киркоров в соцсетях рассказал, что добавил в свою коллекцию картин работу художника из Дзержинска Ильи Спиченкова. Теперь дом певца в Подмосковье украшает картина «Король земли». Он разместил ее в театральной зоне.

Спиченков прославился в Нижнем Новгороде большим граффити на Окском съезде, посвященным работе пожарных и спасателей. Общая протяженность рисунка около 800 метров.

В прошлом году две работы художника также приобрел рэпер Тимур Юнусов (Тимати).

Что известно о новой песне Киркорова

Филипп Киркоров записал дуэт с музыкантом Олегом Майами. Премьера трека «Стирай» состоится 31 мая.

В соцсетях поп-король разместил ролик, на котором они с Майами исполняют композицию. В кадре артисты одеты в стильные пиджаки и футболки. Образ дополнили солнцезащитные очки, перстни и браслеты на запястьях.

«Стирай... Я тебе оставлю наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай… Но прошу тебя — не возвращайся больше назад», — спел Киркоров.

Как Киркоров обратился к Орбакайте

25 мая заслуженная артистка России Кристина Орбакайте отметила 53-летие. Филипп Киркоров поздравил ее в соцсетях, опубликовав архивные кадры, на которых он позирует с коллегой.

«С днем рождения, Кристина!» — написал музыкант.

В опубликованном ролике также есть моменты, где Киркоров гуляет за руку с народной артисткой СССР бывшей супругой Аллой Пугачевой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Кто может платить Киркорову за совместный выход в свет

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково?!» заявил, что певица Маргарита Овсянникова (Margo) платит Филиппу Киркорову 5 млн рублей за то, чтобы он появлялся вместе с ней на светских мероприятиях.

«Бедросович, я вас знаю как облупленного. В случае с Бедросовичем „как облупленного“ звучит двусмысленно. Он берет 5 млн рублей и должен с ней появляться. И вот тут девушка, шифровальщица пустоты, которая сама по себе пустота, стала „той, что с Киркоровым“», — сообщил он.

Сам Киркоров на красной дорожке премии «Виктория» называл исполнительницу «молодой Мадонной».

В каком состоянии сейчас бизнес Киркорова

По данным KP.RU, Филипп Киркоров решил возобновить деятельность компании «Филипп Киркоров Корпорейшн», занимающейся деятельностью в области исполнительных искусств.

Исполнитель обладает долей в 90% активов в этой фирме еще с 2019 года, но в апреле Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании.

Недавно статус фирмы сменился на «действующий» — это может означать, что Киркоров снова решил заняться бизнесом и оплатил возможные долги перед ФНС.

«Примечательно, что в первый год работы ООО „Филипп Киркоров Корпорейшн“ принесло артисту более 60 млн рублей чистой прибыли. А вот уже в 2021 году прибыль ушла в минус почти на 9 млн рублей. Данные о доходах за последние два года не подавались, но, возможно, Киркоров в скором времени это исправит», — пишет KP.RU.

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