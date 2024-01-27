Филипп Киркоров: последние новости 27 января, как его высмеял Галкин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на своем выступлении высмеял извинения певца Филиппа Киркорова по поводу участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Какие последние новости о поп-короле 27 января?

Как Галкин высмеял Киркорова

Во время концерта в Вене супруг Аллы Пугачевой перепел известную композицию Киркорова «А я и не знал» на шуточный манер, подчеркнув, что поп-король оказался голым. Также Киркорова он сравнил с Буратино.

Поклонники артиста неоднозначно отреагировали на юмор Галкина. Как отметили некоторые комментаторы, шоумен и певец были в хороших отношениях, но ситуация изменилась и Киркоров может ответить на высмеивания со стороны юмориста.

«А ведь были вроде бы друзьями. А теперь Галкин льет грязь. Ну скоро терпение у Фили закончится», — написал пользователь в комментариях к соответствующей новости в Telegram 27 января.

После «голой» вечеринки, организованной Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, Киркоров записал видеообращение с извинениями, в котором объяснился перед публикой за участие в скандальном мероприятии. По словам народного артиста России, он заглянул туда «на пять минут», при этом не зная о специфическом дресс-коде.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Испытывает ли Киркоров финансовые трудности

Концертный продюсер Сергей Лавров сообщил в беседе с MK.RU, что Киркоров оказался в затруднительном финансовом положении. По его словам, артист не смог за десятилетия своей карьеры нажить состояние.

«Не могу сказать, что у Киркорова много денег. Он всегда жил одним днем. Особенно когда дело касалось вопросов подготовки его нового шоу. Туда просто все бабки вкладывались. Я это прекрасно знаю, потому что покойный Гена Рыбак был мой лучший друг. Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя. Сколько денег уходило на костюмы, декорации! Киркоров в этом плане всегда жил по принципу: „Вижу цель — не вижу препятствий!“», — объяснил продюсер.

Лавров подчеркивает, что Киркорову всегда было важно, чтобы на шоу «все взрывалось, крутилось, летало». Продюсер добавил, что порой артиста отговаривали от каких-то идей в силу их дороговизны, но певец был непреклонен и брал кредиты, если это требовалось.

Кого Киркоров поздравил с днем рождения

Накануне Киркоров, улетевший в США после «голой» вечеринки, поздравил актера Александра Петрова с 25-летним юбилеем. В соцсетях он опубликовал сторис из смонтированных совместных фото и видео под песню «Команда молодости нашей».

«С днем рождения!» — написал король российской эстрады под видео.

Как Успенская ответит Киркорову в суде

25 января Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск Киркорова к Любови Успенской о защите чести, достоинства и деловой репутации. Народный артист РФ намерен отсудить 12 млн рублей за то, что певица в интервью блогеру Алене Жигаловой назвала музыканта «женоненавистником». Первая беседа сторон назначена на 11 марта.

Адвокат исполнительницы Елена Сенина в беседе с РИА Новости заявила, что сторона защиты представит в суде доказательства, свидетельствующие о наличии оснований у Успенской высказать свое мнение о Киркорове.

«Нам придется, конечно, все подтверждающие материалы, которые имели место быть в отношении Филиппа Киркорова, в том числе в СМИ, представить в суд. Начиная, пожалуй, с „розовой кофточки“ и завершая „голой вечеринкой“, потому что все это — материалы, характеризующие личность», — заявила Сенина.

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