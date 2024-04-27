Певец Филипп Киркоров выпустил собственные гаджеты и рассказал, почему не стал прощать артистку Любовь Успенскую. Какие последние новости о поп-короле 27 апреля?
Что за наушники выпустил Киркоров
Бренд Be Yourself, который входит в группу компаний «Гала-Центр», совместно с народным артистом Филиппом Киркоровым представил коллекцию гаджетов. В нее вошли две пары наушников в кейсе, похожем на помаду для губ, чехол для iPhone со стразами, пауэрбанк и кабель USB-C для зарядки.
Как отмечается, гарнитуры поставляются в коробке, которая при открытии проигрывает отрывок из песни поп-короля Viva la diva. Если вставить наушники в уши, голосом артиста будет произнесена фраза: «Добрый вечер, с вами Филипп Киркоров». Видео с демонстрацией аксессуара в своем Telegram-канале опубликовал журналист Олег Пилягин.
Согласно описанию товара на сайте интернет-магазина, каждый наушник имеет аккумулятор емкостью 30 мАч, а кейс — 400 мАч, что позволяет им проработать до 5 часов без подзарядки. Весь комплект весит 579 граммов. Заявлена поддержка Bluetooth 5.3 и системы активного шумоподавления, однако подробностей об этом нет. Наушники совместимы с Android и iOS.
Музыкальный аксессуар от Киркорова уже доступен для покупки со скидкой по цене 4,6 тысячи рублей. Без скидки стоимость наушников составит уже 12,6 тысячи рублей.
Почему Киркоров делает пластические операции
По словам Киркорова, пластические операции являются преображением. Он отметил, что решился на этот шаг, так как «предела совершенству нет», передает KP.RU.
«Пластические операции — это звучит как-то банально, скучно, „медицинско“, я бы по-другому сказал — преображение. <...> Если ты себя не полюбишь, свое отражение в зеркале не полюбишь, то вряд ли тебя полюбят зрители», — заявил поп-король в эфире шоу «10 самых», которое выйдет на телеканале МУЗ-ТВ 30 апреля, в день рождения артиста.
Ранее певец в разговоре с журналистами на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» рассказал, что делает пластические операции, чтобы «не терять товарный вид». Артист отметил, что в его возрасте необходимо следить за телом и внешностью. По словам Киркорова, день своего рождения 30 апреля он проведет без камер и пожелает себе только здоровья.
«Мне хотелось бы здоровья. Сейчас просыпаешься и думаешь: солнышко светит, ничего не болит, колени не скрипят, поясница не отваливается. Слава богу. Для меня вполне нормально следить за своим здоровьем, делать какие-то процедуры, чтобы не терять товарный вид», — признался исполнитель.
Почему Киркоров не простил Успенскую
В начале декабря 2023 года Киркоров подал иск к артистке Любови Успенской на 10 млн рублей. Поводом для судебных разбирательств послужили слова исполнительницы о «женоненавистничестве» поп-короля.
В шоу «Сплетни Шейкер», которое выйдет 30 апреля на МУЗ-ТВ, Киркоров объяснил, что не стал прощать Успенскую, поскольку она повесила на него ярлык, который не имеет ничего общего с действительностью.
«Я всю жизнь боготворил женщин в лице своей мамы, в лице своих поклонниц. Когда Любовь Успенская позволила себе такую бестактную вещь в отношении меня и повесила мне этот ярлык, мне это дико не понравилось, и я решил, что подобное прощать нельзя. <...> Обидно всегда то, что не имеет отношения к истине», — подчеркнул народный артист.
На что Киркоров тратит все деньги
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что высокие райдеры звезд российского шоу-бизнеса напрямую зависят от уровня артиста и запросов. По его словам, размер затрат на выполнение условий звезды к организаторам мероприятий влияет на ее заработок.
Как отметил Пригожин, условия, которые звезды предъявляют организаторам выступлений, — это не самодурство, а необходимость. В качестве примера он привел свою супругу — певицу Валерию, которая работает над своими образами перед каждым выходом в свет, а также Киркорова.
«Знаете, сколько стоят ее (Валерии. — NEWS.ru) сборы на съемку программы „Маска“? Посмотрите на ее наряды, на ее образы, макияж. Она же не будет этого делать сама, она должна пойти в салон красоты или вызвать себе специалиста. У мужчин райдер дешевле раза в четыре, чем у женщин, так как певицам необходимо прикладывать больше сил, чтобы выглядеть хорошо. К Киркорову это тоже относится, обратите внимание на его образы. Представляете, какая это себестоимость? Уверен, у него вообще денег не остается, у него очень дорогая и оригинальная одежда», — констатировал продюсер.
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