Филипп Киркоров: последние новости 27 апреля, наушники, пластика, Успенская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров выпустил собственные гаджеты и рассказал, почему не стал прощать артистку Любовь Успенскую. Какие последние новости о поп-короле 27 апреля?

Что за наушники выпустил Киркоров

Бренд Be Yourself, который входит в группу компаний «Гала-Центр», совместно с народным артистом Филиппом Киркоровым представил коллекцию гаджетов. В нее вошли две пары наушников в кейсе, похожем на помаду для губ, чехол для iPhone со стразами, пауэрбанк и кабель USB-C для зарядки.

Как отмечается, гарнитуры поставляются в коробке, которая при открытии проигрывает отрывок из песни поп-короля Viva la diva. Если вставить наушники в уши, голосом артиста будет произнесена фраза: «Добрый вечер, с вами Филипп Киркоров». Видео с демонстрацией аксессуара в своем Telegram-канале опубликовал журналист Олег Пилягин.

Согласно описанию товара на сайте интернет-магазина, каждый наушник имеет аккумулятор емкостью 30 мАч, а кейс — 400 мАч, что позволяет им проработать до 5 часов без подзарядки. Весь комплект весит 579 граммов. Заявлена поддержка Bluetooth 5.3 и системы активного шумоподавления, однако подробностей об этом нет. Наушники совместимы с Android и iOS.

Музыкальный аксессуар от Киркорова уже доступен для покупки со скидкой по цене 4,6 тысячи рублей. Без скидки стоимость наушников составит уже 12,6 тысячи рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему Киркоров делает пластические операции

По словам Киркорова, пластические операции являются преображением. Он отметил, что решился на этот шаг, так как «предела совершенству нет», передает KP.RU.

«Пластические операции — это звучит как-то банально, скучно, „медицинско“, я бы по-другому сказал — преображение. <...> Если ты себя не полюбишь, свое отражение в зеркале не полюбишь, то вряд ли тебя полюбят зрители», — заявил поп-король в эфире шоу «10 самых», которое выйдет на телеканале МУЗ-ТВ 30 апреля, в день рождения артиста.

Ранее певец в разговоре с журналистами на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» рассказал, что делает пластические операции, чтобы «не терять товарный вид». Артист отметил, что в его возрасте необходимо следить за телом и внешностью. По словам Киркорова, день своего рождения 30 апреля он проведет без камер и пожелает себе только здоровья.

«Мне хотелось бы здоровья. Сейчас просыпаешься и думаешь: солнышко светит, ничего не болит, колени не скрипят, поясница не отваливается. Слава богу. Для меня вполне нормально следить за своим здоровьем, делать какие-то процедуры, чтобы не терять товарный вид», — признался исполнитель.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему Киркоров не простил Успенскую

В начале декабря 2023 года Киркоров подал иск к артистке Любови Успенской на 10 млн рублей. Поводом для судебных разбирательств послужили слова исполнительницы о «женоненавистничестве» поп-короля.

В шоу «Сплетни Шейкер», которое выйдет 30 апреля на МУЗ-ТВ, Киркоров объяснил, что не стал прощать Успенскую, поскольку она повесила на него ярлык, который не имеет ничего общего с действительностью.

«Я всю жизнь боготворил женщин в лице своей мамы, в лице своих поклонниц. Когда Любовь Успенская позволила себе такую бестактную вещь в отношении меня и повесила мне этот ярлык, мне это дико не понравилось, и я решил, что подобное прощать нельзя. <...> Обидно всегда то, что не имеет отношения к истине», — подчеркнул народный артист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

На что Киркоров тратит все деньги

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что высокие райдеры звезд российского шоу-бизнеса напрямую зависят от уровня артиста и запросов. По его словам, размер затрат на выполнение условий звезды к организаторам мероприятий влияет на ее заработок.

Как отметил Пригожин, условия, которые звезды предъявляют организаторам выступлений, — это не самодурство, а необходимость. В качестве примера он привел свою супругу — певицу Валерию, которая работает над своими образами перед каждым выходом в свет, а также Киркорова.

«Знаете, сколько стоят ее (Валерии. — NEWS.ru) сборы на съемку программы „Маска“? Посмотрите на ее наряды, на ее образы, макияж. Она же не будет этого делать сама, она должна пойти в салон красоты или вызвать себе специалиста. У мужчин райдер дешевле раза в четыре, чем у женщин, так как певицам необходимо прикладывать больше сил, чтобы выглядеть хорошо. К Киркорову это тоже относится, обратите внимание на его образы. Представляете, какая это себестоимость? Уверен, у него вообще денег не остается, у него очень дорогая и оригинальная одежда», — констатировал продюсер.

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