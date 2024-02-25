Филипп Киркоров: последние новости 25 февраля, санкции, дуэт с Басковым

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Певец Филипп Киркоров появился в шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Как прошло выступление артиста, что известно о санкциях в отношении поп-короля, какие последние новости о Киркорове 25 февраля?

Как Киркоров выступил в шоу «Конфетка»

Накануне на ТНТ вышел новый эпизод шоу «Конфетка». Зрители увидели не только выступления отечественных исполнителей, но и стали свидетелями модного преображения звездных гостей и ведущих.

Открыли программу Киркоров и его коллега Николай Басков. Народные артисты России исполнили композицию «Будет плохо, я знаю» авторства Виталия Волкова из города Алма-Аты. Их появление произвело настоящий фурор в зале, и внимание зрителей было приковано не только к номеру, но и к образам исполнителей. Так, Киркоров и Басков выбрали одинаковые наряды — костюмы, состоящие из черных брюк и бархатных пиджаков, расшитых камнями и узорами.

Ведущий шоу Гарик Мартиросян захотел одолжить у одного из исполнителей пиджак. На его просьбу откликнулся Киркоров, и прямо во время эфира они обменялись предметами гардероба. Комментируя увиденное, Басков отметил, что «шоу сразу приобрело статус».

«Мне кажется, в нем можно на Садовом кольце говорить: „Заходите, ребята, у нас вкусные хинкали“», — сказал Мартиросян про себя, а про Киркорова же пошутил, что тот стал похож на персонажа компьютерной игры, когда ему подобрали не те части тела и одежду. Певцу пиджак ведущего оказался заметно мал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гарик Мартиросян

Также участники шоу и ведущие обратили внимание на цвет волос Киркорова. В новом выпуске «Конфетки» он предстал короткостриженым блондином, что стало поводом для насмешек со стороны Баскова и судей.

«Натуральный блондин и ненатуральный блондин», — пошутил ведущий Тимур Родригез.

«Как раз сейчас я натуральный блондин. Это мой натуральный цвет волос», — отметил Киркоров.

«Ты теперь можешь петь мою песню: ’’Натуральный седой. Я знаменит и холостой’’», — иронично заявил Басков.

Чем грозит Киркорову попадание в черный список США и ЕС

Киркорову грозит запрет на въезд в том случае, если США и Евросоюз введут санкции против него. При этом арест музыканта маловероятен, заявил звездный адвокат Сергей Жорин. В беседе с NEWS.ru он добавил, что при введении рестрикций также будут заморожены заграничные активы артиста и имущество.

«Действительно, если США и ЕС введут санкции против Киркорова, то, разумеется, все его имущество и активы будут заморожены. <...> Арест маловероятен, а вот запрет на въезд — может быть, кроме тех случаев, если он не является гражданином какой-либо страны из перечисленных», — подчеркнул юрист.

Те, кто продолжит партнерство с певцом, могут подпасть под вторичные санкции, уверен Жорин.

«Кроме того, не менее болезненно: будет запрещено иметь с ним какое-то дело, взаимодействовать. Те, кто продолжит с ним вести какие-то дела, могут подпасть под вторичные санкции. С ним нельзя будет заключать договоры, производить оплату и так далее. Если его внесут в санкционный список [США и ЕС], для его контрагентов, партнеров также будет опасность подпасть под вторичные санкции, если они продолжат с ним взаимодействовать», — добавил Жорин.

Кто ввел санкции против Киркорова

Министерство внутренних дел Австралии ввело санкции против нескольких российских знаменитостей, среди которых исполнители Басков, Николай Расторгуев, Олег Газманов и Киркоров. Под ограничения подпал и президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

В список также вошли губернаторы Олег Кожемяко, Глеб Никитин, Владимир Солодов, Наталья Комарова, Мурат Кумпилов и Артем Здунов. Ограничения затронули и руководителей российских медиакомпаний: генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, президента управляющей организации ОАО «Творческое объединение „Красная звезда“» Алексея Пиманова и заместителя генерального директора «Газпром-медиа» Тины Канделаки.

Канберра ввела дополнительные ограничения и запрет на въезд для 55 россиян и 37 организаций. Поводом для финансовых ограничений назвали «депортацию украинских детей» из вошедших в состав России регионов.

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