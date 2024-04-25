Филипп Киркоров: последние новости 25 апреля, золотые унитазы, Кремль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров потратил 200 млн рублей на ремонт в своем пентхаусе и выступил в Кремле впервые после «голой» вечеринки. Какие последние новости о поп-короле 25 апреля?

Киркоров поставит в своем пентхаусе золотые унитазы?

Народный артист России готовится к заезду в свой обновленный пентхаус в центре Москвы. Три года назад Киркоров приобрел двухэтажный пентхаус площадью 537 кв. м за миллиард рублей у экс-президента Киргизии, передает KP.RU.

По данным СМИ, ремонт стартовал с преобразования спальни в имперском стиле. Кроме того, для декора покоев Киркоров заказал два гигантских черепа от Philipp Plein, инкрустированных стразами Swarovski.

В планах у поп-короля также умные унитазы с подогревом из Китая и зимний сад. По информации издания, сантехника будет в золотом цвете. Как рассказал сам Киркоров, старую квартиру он хочет отдать своим детям — Алле-Виктории и Мартину. Отмечается, что и пентхаус, и старая квартира поп-короля находятся в доме в Филипповском переулке, где также жила экс-супруга певца Алла Пугачева.

«Из Китая я привез не менее умные унитазы с подогревом. Плюс ко всему мне хотелось бы построить в новой квартире зимний сад, где я буду вечерами любоваться закатами. Ну а самая главная причина ремонта — хочу отдать свою старую квартиру детям. Алла-Виктория и Мартин растут, через несколько лет захотят жить самостоятельно. Поэтому я уже готовлю им дом, делаю так, чтобы они жили рядом со мной. Я в пентхаусе, а они рядышком. Сейчас обустраиваю новую квартиру, там будет целый арт-объект», — заявил Киркоров.

Согласно данным KP.RU, новый ремонт обошелся певцу в $2 млн (почти 200 млн рублей).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Митя Фомин на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Митя Фомин на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ваня Дмитриенко на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ваня Дмитриенко на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Ткачук на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Татьяна Ткачук на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Клявер на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Клявер на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Влад Соколовский на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Влад Соколовский на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Приказчиков на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Приказчиков на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алсу на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алсу на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Катя Лель на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Катя Лель на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлианна Караулова на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлианна Караулова на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ваня Дмитриенко на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ваня Дмитриенко на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Севиль на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Севиль на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Маша Шейх на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Маша Шейх на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Антон Коробков-Землянский и Люся Чеботина (справа) на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Антон Коробков-Землянский и Люся Чеботина (справа) на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Люся Чеботина на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ — 2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Татьяна Тур Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Татьяна Тур Фото: NEWS.ru Ольга Серябкина Фото: NEWS.ru Ольга Серябкина Фото: NEWS.ru Николай Басков Фото: NEWS.ru Николай Басков

С кем Киркоров появился на гала-ужине МУЗ ТВ

В Москве прошел гала-ужин Премии МУЗ-ТВ — 2024. Организаторы раскрыли обещанную интригу — имя пятого ведущего в компанию к ранее объявленным Ольге Бузовой, Владимиру Маркони, Лолите и Клаве Коке. Им стал Николай Басков.

Киркоров появился на гала-ужине с опозданием и собрал вокруг себя всю прессу, передавал корреспондент NEWS.ru. Поп-король был в компании певицы Марго из Макеевки, с которой неоднократно выходил в свет и называл «молодой Мадонной». Артист сообщил, что не планирует пышно отмечать 57-й день рождения 30 апреля, так как 30 лет назад у него в этот день умерла мать.

«Это не очень веселый праздник, в этот день у меня умерла мама. Как раз в этом году годовщина — 30 лет, как не стало мамы, поэтому праздника так особо никогда не получалось у меня, я его искусственно всегда создавал какими-то презентациями, событиями, концертами. <...> Еще в этом году 30 апреля попадает на такую печальную дату — 40 дней [после] трагедии в «Крокусе». Поэтому повода особо для веселья нет», — сказал певец.

Когда Киркоров выступил в Кремле

Поп-король выступил на концерте в Кремлевском дворце впервые после скандала вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Как уточняется, мероприятие было приурочено к 50-летию Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По данным источника, певец исполнил композицию «Полетели».

Помимо Киркорова, на концерте выступили Лев Лещенко, Александр Маршал, Жасмин, Юрий Антонов, Мария Воронова, Пелагея, Денис Майданов, Ольга Кормухина и другие артисты. Перед этим президент России Владимир Путин вручил награды специалистам, внесшим вклад в строительство магистрали.

Что Шаляпин сказал о Киркорове

Певец Прохор Шаляпин на праздновании дня рождения юмористки Жени Искандаровой заявил, что Киркоров является талантливым артистом с отличным мышлением. По его словам, если все люди видят «в 3D», то поп-король видит «в 100D».

«Безусловно, он очень талантливый артист. Я не могу не признать этого, несмотря на то что мне многому хотелось бы научиться в плане психики. Но это мозг, это дается природой. Его мышление, если мы в 3D видим с вами мир, то он — в 100D, такой мозг. Я не хочу его хвалить, не хочу ничего плохого говорить. Я не завидую ему, завидую каким-то качествам. Внешне мне природа тоже много чего дала. Просто мне не так много надо, я понимаю, что жизнь конечна. Мне хочется круизы, отдохнуть, потому что мы все умрем все равно», — сказал Шаляпин в беседе с NEWS.ru.

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