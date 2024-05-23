Филипп Киркоров: последние новости 22 мая, конфликт с Сергеем Шнуровым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров повздорил с Сергеем Шнуровым во время финала «Новой Фабрики звезд». Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, за что он получил награду?

За что Киркоров получил награду

Филипп Киркоров получил премию Topical Style Awards 2024 журнала Оксаны Федоровой Moda Topical. Поп-король был удостоен наград в номинациях «Прорыв года» и «Артист года».

«Спасибо Moda Topical и Оксане Федоровой за премию „Прорыв года — 2024“. Неожиданно за возвращение года. И тем более с песней от Манижи „Дальше буду жить“. И за „Артист года“», — написал певец в микроблоге.

Для выхода в свет он выбрал бархатный пиджак, узкие светло-серые джинсы и черную рубашку. Дополнили образ бриллиантовая брошь и солнечные очки, а также цепь и серебристая сумка.

Что известно о бизнесе Киркорова

По информации KP.RU, Филипп Киркоров решил возобновить деятельность компании «Филипп Киркоров Корпорейшн».

Музыкант обладает 90% долей активов в этой фирме еще с 2019 года, но в апреле Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании, которая занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Несмотря на это, недавно статус фирмы сменился на «действующий». По данным KP.RU, это может означать, что певец вновь решил заняться бизнесом и оплатил возможные долги перед ФНС.

«Примечательно, что в первый год работы ООО „Филипп Киркоров Корпорейшн“ принесло артисту более 60 млн рублей чистой прибыли. А вот уже в 2021 году прибыль ушла в минус почти на 9 млн рублей. Данные о доходах за последние два года не подавались, но, возможно, Киркоров в скором времени это исправит», — говорится в материале.

Чем закончилась встреча Киркорова и Успенской

Филипп Киркоров стал членом жюри финального выпуска «Новой Фабрики звезд» на канале ТНТ. В ходе передачи он встретился с певицей Любовью Успенской, с которой у него продолжаются судебные разбирательства.

Успенская исполнила свой хит «К единственному нежному» вместе с участниками проекта Марией Гордеевой и Ноной Еганян. Киркоров во время выступления улыбался и покачивал головой в такт музыке. Лично артисты не пообщались.

Напомним, что Киркоров подал иск на 10 млн рублей к Успенской, после того как в интервью журналисту Алене Жигаловой она назвала его женоненавистником.

«Я всю жизнь боготворил женщин в лице своей мамы, в лице своих поклонниц. Поэтому, когда Любовь Успенская позволила себе такую бестактную вещь в отношении меня и повесила мне этот ярлык, мне это дико не понравилось. И я решил, что подобное прощать нельзя. Обидно всегда то, что не имеет отношения к истине», — объяснял поп-король.

После этого Успенская подала на Киркорова досудебную претензию. Ее адвокат Елена Сенина сообщила, что она сделала это, чтобы были опровергнуты порочащие ее сведения. Исполнительница хочет добиться удаления всех публикаций с оскорблениями в ее адрес.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

При этом на данный момент никаких материальных требований Успенская не заявляет. Она ждет реакции от Киркорова.

За что Шнуров пристыдил Киркорова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время финала шоу «Новая Фабрика звезд» в шутку пристыдил Филиппа Киркорова, вспомнив его выступление на Евровидении. Шнуров попросил поп-короля «перекреститься и замолчать», после того как он начал защищать конкурс.

Киркоров в ответ сдержанно попросил коллегу «уняться», напомнив, что в 1995 году он занял на Евровидении 17-е место, однако все равно не собирается «проклинать» песенный конкурс.

«Мы все с благодарностью принимаем и проигрыши, и падения», — отметил артист.

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