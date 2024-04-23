Филипп Киркоров: последние новости 23 апреля, дуэт с Майами, травля Лорак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о своем новом дуэте. С кем спел поп-король, какие еще новости о нем известны, почему он выступил на съезде молдавской оппозиции?

С кем Киркоров записал дуэт

Филипп Киркоров в ходе шоу «Маска» заявил, что записал дуэт с блогером и певцом Олегом Майами.

«У меня скоро выйдет дуэт с Олегом Майами. Скоро узнаете, услышите. Летом. Песня называется „Стирай“», — рассказал поп-король.

Почему Киркоров выступил перед молдавской оппозицией

Филипп Киркоров и народный артист России Николай Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве. Они исполнили несколько песен на молдавском языке.

По мнению продюсера Павла Рудченко, артисты таким образом хотели поддержать лидеров молдавской оппозиции, которые настроены пророссийски. Он пояснил, что культура является формой «мягкой силы», играющей ключевую роль в международных отношениях.

«Возможно, Филипп Киркоров и Николай Басков решили поддержать тех лидеров оппозиции, которые пророссийски настроены. Поэтому они и выступили на съезде. Проведение данного мероприятия в Москве — политическая поддержка, а их выступление — поддержка народа Молдавии через культуру. Культура считается формой „мягкой силы“. Поэтому, возможно, с населением Молдавии работают, дабы его не потерять, как, например, было с большей частью населения Украины», — сказал Рудченко NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что Киркоров рассказал о травле Ани Лорак на Украине

Филипп Киркоров сообщил, что на Украине устроили травлю певицы Каролины Куек (Ани Лорак) после Майдана. Он отметил, что поддержал исполнительницу в непростой период.

«Она выдержала, она сильная. Ее прокляли, конечно, на Украине. Она прошла семь кругов ада, но она выдержала. Я был рядом с ней. И для меня она очень большой друг. Прекрасная певица с прекрасным голосом. Практически моя сестренка, мой близкий человек», — поделился Киркоров в программе «Новые русские сенсации».

С кем Пугачева изменяла Киркорову

Филипп Киркоров признался, что его брак с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой разрушился из-за неверности. По словам певца, молодой юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) начал «обхаживать» Пугачеву и она не смогла устоять.

«Галкин начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно», — заявил Киркоров.

При этом музыкант подчеркнул, что не испытывает злобы по отношению к бывшей жене.

«Она счастлива с этим человеком. Дай Бог ей здоровья», — добавил он.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров

Что Киркоров рассказал о Зеленском

По словам Филиппа Киркорова, карьера нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в России началась при его непосредственном участии.

«Ему хотелось больше пространства охватить, потому что на Украине он сделал очень много как артист. Ему хотелось покорить российский шоу-бизнес. Я убедил руководство телевидения взять его соведущим», — поделился артист.

Певец заявил, что, несмотря на дружеские отношения в прошлом, сейчас он не узнает Зеленского. Так, Киркоров был одним из первых, кто подпал под санкции Украины.

«Это был мой друг очень близкий. И мы очень дружили. Я сейчас не узнаю этого человека. Я не узнаю этого человека, который вводит против меня первого санкции. Первый человек, который подпал под санкции Украины, это был я», — возмутился он.

Читайте также:

Алла Пугачева: последние новости 23 апреля, приезд в РФ, брак с Барецким

Максим Галкин: последние новости 23 апреля, обращение к россиянам, брат

Королевская семья Британии: последние новости, ссоры, лечение Миддлтон