Филипп Киркоров: последние новости 21 марта, Леонтьев, Успенская, муза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров высказался об уходе со сцены «учителя» Валерия Леонтьева и рассказал, почему скрывал свою татуировку на всю спину. Какие последние новости о поп-короле 21 марта, с какой молодой исполнительницей он вышел в свет и кого назвал своей новой музой?

Киркоров станет преемником Леонтьева?

Народный артист России Валерий Леонтьев сообщил об уходе со сцены 19 марта, в день своего 75-летия. Певец подчеркнул, что поп-музыка «не терпит дряхлости», поэтому он не намерен зарабатывать деньги на прощальных концертах.

Комментируя решение Леонтьева, Киркоров заявил, что недавно с ним общался. Как рассказал поп-король, Леонтьев называл его своим преемником.

«Это Леонтьев. Это мастер экстра-класса. И я горжусь, что у меня есть такой учитель. Он мой учитель, и я горжусь тем, что он называет меня своим... преемником, что ли. Это в какой-то степени приятно. Я горжусь этим», — заявил Киркоров журналистам на премии BraVo.

По мнению музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, Киркоров по своему эпатажу, яркости и костюмированности шоу подходит на роль преемника Леонтьева. Как отметил спикер NEWS.ru, таких артистов в российском шоу-бизнесе сейчас единицы.

«Я согласен, что по эпатажности, костюмированности шоу, яркости выступлений преемником Леонтьева можно считать Киркорова, потому что на нашей эстраде таких ярких артистов единицы. Других именно в плане костюмов, шоу-балетов и в целом перформансов и постановок даже сложно назвать», — сказал Рудченко.

Что Успенская сказала о суде с Киркоровым

Недавно Киркоров подал иск к певице Любови Успенской на 10 млн рублей. Поводом для этого послужили заявления артистки о «женоненавистничестве» поп-короля, которые она сделала в ходе интервью. Помимо компенсации, с певицы планируют взыскать около 2 млн рублей судебных издержек.

Отвечая на вопрос журналистов о суде с Киркоровым, Успенская попросила певца не трогать ее и оставить в покое. Она подчеркнула, что прощает всех, даже тех, кого не знает лично.

«Больше не о чем говорить, ребята? Зачем нам Филипп Бедросович, когда у нас есть Любовь Успенская? Дело в том, что я прощаю всех. Прощаю тех даже, кого не знаю. И прощаю всех, кого знаю. А что мне? Самое главное — пусть меня не трогает, оставит в покое. Я всех прощаю», — заявила Успенская.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Любовь Успенская

Почему Киркоров скрывал тату на всю спину

Поп-король, недавно продемонстрировавший общественности татуировку на всю спину, признался, что ранее скрывал рисунок, так как хотел оставить его «для себя». При этом артист добавил, что не планирует останавливаться.

«Я ничего не скрываю. Просто есть какие-то вещи, которые иногда хочется оставить для себя, в конце концов», — заявил исполнитель.

В рисунке на спине Киркорова зашифрованы имена его детей — Мартина-Кристена и Аллы-Виктории. В верхней части картины изображена фигура самого певца с крыльями, сложенными в форме сердца. Кроме того, исполнитель имеет на кистях рук вытатуированное изображение дракона и надпись King, что переводится как король.

Кого Киркоров назвал своей музой

19 марта в Большом театре состоялась церемония вручения премии BraVo. Киркоров прибыл на мероприятие в компании Марго Овсянниковой, певицы и бывшей участницы «Дома-2» родом из Макеевки. В беседе с журналистами он назвал ее своей музой и «молодой Мадонной», передавал корреспондент NEWS.ru.

Ранее Киркоров появился с Овсянниковой на премии «Виктория». Девушка сопровождала поп-короля на протяжении всего вечера. Когда Киркорова спросили о возможности влюбиться, он ответил, что уже испытывает это чувство, но не стал раскрывать детали.

«Я уже влюблен. Давайте это оставим за скобками», — указал он.

Марго также подтвердила свой статус музы и выразила желание остаться в этом качестве надолго. Киркоров в свою очередь признался, что однажды рассказал Овсянниковой о своих впечатлениях от поездки в Китай. После этого она перевела песню «Зайка моя» на китайский язык, которая стала популярной в КНР, «зиавирусившись» в TikTok.

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