Филипп Киркоров: последние новости 21 апреля, Лорак, Зеленский, Молдавия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров выступил перед молдавской оппозицией, рассказал о дружбе с Владимиром Зеленским и травле Ани Лорак на Украине. Какие последние новости о поп-короле 21 апреля?

Зачем Киркоров выступил перед молдавской оппозицией

Народные артисты России Филипп Киркоров и Николай Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве. Звезды исполнили по несколько песен.

На мероприятии была проведена концертная программа. Также представители молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока под названием «Победа». Киркоров исполнил свою песню «Дива», где прозвучали слова «Вива Виктория», что с латинского переводится как «да здравствует победа».

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что Киркоров и Басков решили поддержать лидеров молдавской оппозиции. Он подчеркнул, что культура является формой «мягкой силы», которая играет ключевую роль в международных отношениях, а также влияет на мировую политику и деловые связи.

«Возможно, Филипп Киркоров и Николай Басков решили поддержать тех лидеров оппозиции, которые пророссийски настроены. Поэтому они и выступили на съезде. Проведение данного мероприятия в Москве — политическая поддержка, а их выступление — поддержка народа Молдавии через культуру. Культура считается формой „мягкой силы“. Поэтому, возможно, с населением Молдавии работают, дабы его не потерять, как, например, было с большей частью населения Украины», — сказал Рудченко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что Киркоров рассказал о травле Ани Лорак на Украине

Поп-король в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ заявил, что на Украине устроили травлю певицы Ани Лорак после Майдана. По словам Киркорова, он поддерживал исполнительницу в непростой период. Также народный артист России назвал Лорак прекрасной певицей и очень большим другом.

«Она выдержала, она сильная. Ее прокляли, конечно, на Украине. Она прошла семь кругов ада, но она выдержала. Я был рядом с ней. И для меня она очень большой друг. Прекрасная певица с прекрасным голосом. Практически моя сестренка, мой близкий человек», — сказал поп-король.

Как отмечается в материале НТВ, Служба безопасности Украины намеренно распускает слухи о певице, пытаясь испортить ее новую жизнь в Москве. По словам журналистов, все это делается «с молчаливого согласия или по прямому поручению» президента Украины Владимира Зеленского.

«Он (Зеленский. — NEWS.ru) как марионетка это делает. Это я чувствую. Просто я знаю Зеленского совсем с другой стороны. Неужели так мог человек на ходу переобуться, переодеться, переделаться. Или он был всегда таким, но очень умело это скрывал?» — задался вопросом Киркоров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ани Лорак и Филипп Киркоров

Как Киркоров помог карьере Зеленского в России

Киркоров рассказал, что карьера Зеленского в России началась при его непосредственном участии. Как отметил певец, нынешний украинский лидер хотел «покорить российский шоу-бизнес».

«Ему хотелось больше пространства охватить, потому что на Украине он сделал очень много как артист. Ему хотелось покорить российский шоу-бизнес. Я убедил руководство телевидения взять его соведущим», — заявил поп-король в «Новых русских сенсациях».

По словам артиста, несмотря на дружеские отношения в прошлом, сейчас он не может узнать Зеленского. Певец напомнил, что был одним из первых, кто попал под санкции Украины при Зеленском.

«Это был мой друг очень близкий. И мы очень дружили. Я сейчас не узнаю этого человека. Я не узнаю этого человека, который вводит против меня санкции первые. Первый человек, который попал в санкции Украины, это был я», — вспомнил Киркоров.

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