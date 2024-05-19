Филипп Киркоров: последние новости 19 мая, бизнес, «Новая Фабрика звезд»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров уступил комику Денису Дорохову в шоу «Звезды» и выступит на финальном концерте «Новой Фабрики звезд». Какие последние новости о поп-короле 19 мая, что о певце сказал блогер Отар Кушанашвили, как он спасает свой бизнес?

Как Киркоров спасает свой бизнес

Исполнитель принял решение возобновить деятельность своей компании «Филипп Киркоров Корпорейшн». Как сообщает издание KP.RU, певец обладает 90% долей активов в этой фирме еще с 2019 года, однако в апреле Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании, которая занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

Несмотря на это, недавно статус фирмы сменился на «действующий». Как пишет СМИ, это может означать, что Киркоров вновь решил заняться бизнесом и оплатил возможные долги перед ФНС.

«Примечательно, что в первый год работы ООО „Филипп Киркоров Корпорейшн“ принесло артисту более 60 миллионов чистой прибыли. А вот уже в 2021-м прибыль ушла в минус почти на 9 миллионов рублей. Данные о доходах за последние два года не подавались, но, возможно, певец в скором времени это исправит», — отмечается в материале издания.

Какое место Киркоров занял на шоу «Звезды»

Киркоров вместе с командой «Борцы» проиграл комику Денису Дорохову и коллективу «Регионы» в финале шоу «Звезды» на телеканале НТВ. В решающем выступлении поп-король пел как на русском, так и на болгарском языках. Участники команды пошутили над Киркоровым, вручив букву Д. Также они включили композицию исполнителя «Полетели», в которой он произносит «дожжем» вместо «дождем».

В итоге Команда Киркорова набрала 20 баллов, заняв третье место. Лидерами финала оказались Дорохов и команда «Регионы», которые заявили, что 20 млн рублей им нужнее, нежели поп-королю. Команда Дорохова сообщила, что отдаст выигрыш на благотворительность.

«Ну вот выиграет Киркоров — он опять поедет на Мальдивы нежиться под солнышком. А если мы выиграем — мы проведем газ в дом Сашкиных родителей. Вот и решайте, кому это тепло более желанно», — подчеркнули они в эфире.

Второе место досталось команде юмориста Азамата Мусагалиева «Астана». Наименьшее количество голосов было отдано комикам из команды «Раисы» с Лерой Кудрявцевой.

Фото: НТВ Филипп Киркоров на шоу «Звезды»

Киркоров появится в «Новой Фабрике звезд»?

Поп-король выступит на финальном концерте телепроекта «Новая Фабрика звезд», который состоится на канале ТНТ 19 мая. По информации портала tnzvezdy.ru, в этот день объявят имя победителя шоу. В рамках финала участники выступят вместе с известными исполнителями российской эстрады.

Всего на сцену выйдут семь финалистов «Новой Фабрики звезд». Они исполнят композиции в дуэтах с такими артистами, как Катя IOWA, Любовь Успенская, Алсу, Валерия, Сосо Павлиашвили и Сергей Лазарев. Кроме того, в финале выступят не только претенденты на победу, но и другие участники проекта.

Киркоров после своего выхода на сцену займет место в жюри. Сам певец поделился, что следил за ходом проекта с первого эпизода.

Овсянникова платит Киркорову за совместный выход в свет?

По словам журналиста Отара Кушанашвили, певица и блогер Маргарита Овсянникова, известная под псевдонимом Margo, платит Киркорову 5 млн рублей за то, чтобы поп-король появлялся вместе с ней на светских мероприятиях. Об этом шоумен рассказал в своей программе «Каково».

«Бедросович, я вас знаю как облупленного. В случае с Бедросовичем „как облупленного“ звучит двусмысленно. Он берет 5 млн рублей и должен с ней появляться. И вот тут девушка, шифровальщица пустоты, которая сама по себе пустота, [стала] „той, что с Киркоровым“», — заявил Кушанашвили.

Ранее Киркоров появлялся с Margo на различных мероприятиях. В марте артист на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Виктория» рассказал, что при первой встрече назвал уроженку ДНР молодой Мадонной.

Читайте также:

Последние новости шоубиза 19 мая: Киркоров, SHAMAN, Пугачева, Кологривый

«Пресытилась огородами, лучше петь»: преклонит ли Лолита колени ради сцены?

«Напыщенная пустота»: отзывы о сериале «Красные линии» с Гагариной