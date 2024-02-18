Филипп Киркоров: последние новости 18 февраля, Донбасс, «Маска», критика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров вернулся в жюри шоу «Маска». Какие еще новости о поп-короле известны сегодня, когда выйдет программа с его участием, что он подарил детям в Макеевке?

Что известно о возвращении Киркорова на ТВ

Филипп Киркоров, несмотря на «отмену» после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, остался на месте председателя жюри в новом сезоне «Маски».

Премьера пятого сезона состоится на канале НТВ сегодня, 18 февраля.

«На съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров не стеснялся шутить про „голую“ вечеринку, одному из участников он сказал, что тот „зашел в ту дверь“, и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Чтобы избавиться от такого прошлого, поп-король решил сменить имидж: на съемки он пришел в костюме с галстуком и решительно заявил, что „все стразы в прошлом“», — пишет Telegram-канал SHOT.

В рекламе нового сезона «Маски» Киркоров предстал в необычном образе: изменения коснулись не только его внешнего вида, но и поведения.

«Из эпатажного блондина с осветленными добела волосами он превратился в брюнета с короткой мужской прической. Образ дополнили классические очки. Примечательно, что и поведение артиста, по слухам, претерпело изменения: он стал „тихим“ и практически незаметным среди остальных судей проекта», — сообщил портал vokrug.tv.

Telegram-канал «Звездная пыль» рассказал, что руководство канала НТВ приложило максимальные усилия для возвращения поп-короля в эфир.

«Вопрос, как его намонтируют для выпуска. В рекламных роликах на НТВ его показывают очень мало, без слов, хотя другие члены жюри говорят. Скорее всего, оставят по минимуму, не дадут звездеть, как раньше. Так что наказание Филиппа еще не окончено. Вертать его обратно будут постепенно. Наш источник сообщил, что руководство канала приложило все усилия для возвращения Филиппа в эфир. Он председатель жюри, программа дорогая и рейтинговая, менять коня на переправе — значит поднять новую шумиху», — уточнили авторы публикации.

По данным канала, в первом выпуске певец предстанет в черном парике. После этого каждую программу он будет менять пиджаки и появляться со своими седыми волосами.

Что известно о поездке Киркорова в Донбасс

Несколько дней назад Филипп Киркоров выступил в городской больнице Горловки. Поп-король исполнил перед ранеными военными и сотрудниками медучреждения песню «Снег».

Певец привез в ДНР гуманитарную помощь и подарки для бойцов. Также он пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.

После поездки в Донбасс Киркоров опубликовал в соцсетях снимок, сделанный в Доме культуры «Шахтер» в Горловке. Он напомнил, что именно там впервые прозвучал его хит «Атлантида».

«В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит... силами наших героев», — написал исполнитель.

Также Киркоров приехал в Макеевку Донецкой Народной Республики и подарил воспитанникам детского коллектива куклы в виде себя. Помимо этого, он привез детям игрушки, краски и раскраски.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто раскритиковал Киркорова

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Филиппу Киркорову «было плевать» и на Донбасс, и, в частности, на Горловку в течение 10 лет.

«Киркорову было плевать и на Донбасс, и на Горловку 10 лет. Пока там погибали бойцы ополчения, ВС РФ, женщины, дети, старики, он давал в Москве концерты, корпоративы, гастролировал-тусил по миру и „не слышал“ о топонимах Донбасса. Горловка и московская поп-тусовка — в разных вселенных, но теперь эти вселенные внезапно решили объединить, чтобы „отмыть“ Киркорова через героический, истекающий кровью Донбасс. Чтобы потом „оступившийся поп-идол“ мог и дальше заниматься привычным делом», — прокомментировал он.

Актер Алексей Огурцов считает, что певцу следовало бы ухаживать за ранеными в госпиталях, чтобы заслужить прощение аудитории.

«Вот Филипп Бедросович... Да. Привез, значит, колонки, наушники, да, телефоны. Но разве это нужно туда везти? Знаете, вот когда человек съездит... Знаете, я, может быть, прощу Филиппа Киркорова только в одном случае. Когда он будет утки убирать. Когда он будет бинты снимать, которые гноем воняют. Вот, возможно, когда он это сделает, вот тут вот пускай тогда публично сделает, пускай он это покажет, вот тогда я прощу его участие в „голой“ вечеринке», — высказался артист NEWS.ru.

Кто поддержал Киркорова

Певица Лада Дэнс заявила, что каждый человек может оказаться в такой ситуации, как Филипп Киркоров, передавал корреспондент NEWS.ru с Праздника для всех влюбленных от МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

«Я Филиппа знаю с 20 лет. Филипп очень умный человек, он выберется. Он сильный, разберется. У каждого человека бывают разные полосы, каждый может попасть... Главное — что было до этой полосы, во время и после», — уверена исполнительница.

Певица Азиза считает, что «отмена» Киркорова действует по принципу: «Бей своих, чтобы чужие боялись».

«Мне это напоминает „Бей своих, чтобы чужие боялись“. Нельзя своих казнить, нельзя разбрасываться людьми, талантами, трудягами — теми артистами, которые преданно служат своим поклонникам», — сказала она.

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