Филипп Киркоров: последние новости 16 марта, выборы, кукла, лишение звания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров получил в подарок куклу в виде себя и сходил на выборы, однако общественники вновь требуют лишить его звания народного артиста России. Каковы последние новости о поп-короле 16 марта?

Как Киркоров сходил на выборы

15 марта певец вместе с отцом Бедросом Киркоровым посетил один из избирательных участков в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента России. Как отметил Киркоров, он очень благодарен отцу, который отозвался и пришел на выборы. Поп-король заявил, что Бедрос ни минуты не сомневался по поводу того, стоит ли посетить избирательный участок.

«Я говорю: „Папа, пойдешь голосовать?“ — „Конечно пойду! Я же Киркоров-старший, я же должен подать пример младшему“. Сегодня очень ответственный и волнительный день», — сказал Киркоров, поддерживая отца под руку на пути в избирательный участок.

Артист проголосовал через электронный терминал, а его отец поставил галочку в бюллетене. Исполнитель назвал голосование давней семейной традицией и заявил, что за три дня избирательного процесса «есть время сделать выбор сердцем».

Также журналисты поинтересовались у Киркорова, в «какую дверь он сегодня собирается войти», намекая на извинения артиста после скандала из-за «голой» вечеринки. Певец ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей.

«Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — сказал он.

Что за куклу подарили Киркорову

Накануне поп-король в своем доме встретился с художником из Самары Еленой Тимкаевой, которая делает кукол — двойников артистов, политиков и других известных личностей. Как пишет KP.RU, в ее коллекции есть миниатюры братьев Эдгарда и Аскольда Запашных, Людмилы Гурченко, Владимира Жириновского, Сергея Лаврова, Шерлока Холмса и доктора Ватсона, принцессы Дианы, Софи Лорен и других знаменитостей.

Киркоров получил из рук художника две работы. Речь идет о куклах, созданных по мотивам клипа «Жара Дубая». Это мини-копии самого поп-короля и шансонье Михаила Шуфутинского, с которым они вместе исполняют одноименную композицию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Два культовых имени, два красивых человека, два неоспоримых таланта! Я вдохновилась этим клипом в черно-белом исполнении, стильными костюмами артистов и аранжировкой. Когда есть цель и желание, все обстоятельства складываются удачно. Месяц работы — и куклы готовы», — поделилась Елена.

Она комплиментарно отозвалась о Киркорове, назвав его приветливым и открытым человеком. Сам артист отметил талант Тимкаевой и обрадовался тому, что его коллекция пополнилась новыми работами мастера.

«Леночка изготавливает потрясающие произведения в мою коллекцию. Такая вот сегодня у меня обновочка, коллекция пополняется», — сказал Киркоров.

Одежда на куклах в точности повторяет одеяния артистов из клипа «Жара Дубая». Киркоров представлен в полосатом шелковом костюме и стильных очках, а Шуфутинский — в вельветовом костюме бордового цвета и черной футболке с изображением Джоконды.

Кто требует лишить Киркорова звания народного артиста

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru заявил, что Киркорова нужно лишить звания народного артиста РФ, поскольку исполнитель «не уважает россиян и русскую культуру».

«Люди не дураки... А у нас Киркоров называет себя Богом, сам себя „отменяет“, не уважает наше общество, не уважает нашу культуру, участвовал в потасовке с охранником „Крокуса“. Делает все что хочет, может „послать“ журналиста. Конечно, нужно его лишать звания народного артиста. Люди против, с ним никакого диалога быть не может», — считает общественник.

Как народ дал ему это звание, так народ может его забрать, уверен активист. Кроме того, по словам Бородина, у Киркорова обнаружили квартиру за миллиард рублей.

«Они все подпольные миллионеры, миллиардеры», — добавил он.

Читайте также:

Последние новости шоу-бизнеса 16 марта: что с Лолитой, Киркоровым, Варум

Смерть Александра Ширвиндта: последние новости 16 марта, церемония прощания

Как Киркоров отметил развод с Пугачевой? Последние новости о певце 15 марта