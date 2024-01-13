Филипп Киркоров: последние новости 13 января: «Слухи», где сейчас, отъезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров перевел белгородскому фонду помощи детям с аутизмом 5 млн рублей после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Кроме того, он выпустил новую песню, в которой попросил не судить его. Какие еще последние новости про поп-короля известны, где он сейчас?

Что Киркоров сделал после «голой» вечеринки

Филипп Киркоров перевел фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде 5 млн рублей. Об этом рассказала директор организации Ольга Димченко.

«Средства уже поступили. Мы очень рады, в истории нашей организации это самое большое пожертвование за восемь лет нашей работы. Мы счастливы: счастлив наш коллектив, счастливы наши подопечные семьи», — отметила она.

Какую песню выпустил Киркоров после «голой» вечеринки

Филипп Киркоров презентовал новую композицию под названием «Слухи». В ней артист призвал «не судить его, ведь он всего лишь человек».

«Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи», — спел Киркоров.

В треке певец назвал виновными в распространении слухов «первый снег» и свою усталость.

Уедет ли Киркоров из России

Продюсер и композитор Евгений Кобылянский заявил, что Филипп Киркоров может уехать из России после «отмены».

«Уехать, безусловно, он может, поскольку его достаточно жестко сейчас отрезали от эфирного пространства. И в его статусе, в его положении он, скорее всего, не захочет смириться с этой ролью, с этой новой ипостасью для себя», — высказался он NEWS.ru.

Кобылянский считает, что поп-король может переехать в Болгарию, Грецию или Израиль, так как он не станет мириться с отсутствием выступлений.

«Куда уехать? Да куда угодно. Он может уехать хоть в Болгарию, хоть в Грецию. Даже в Израиль, в принципе, тоже можно. Там сейчас особенно нужны руки в армии. Смех смехом, но если человек имеет определенную состоятельность, скорее всего, он побежит в какую-то южную страну», — предположил продюсер.

При этом сам Киркоров не единожды заявлял, что является патриотом своей страны и не представляет свою жизнь без России.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — говорил поп-король.

Что Киркоров делал в Дубае

6 января Филипп Киркоров впервые после «отмены» вышел на сцену. Он выступил в Chalet Berezka в Дубае.

Во время концерта исполнитель заявил, что сейчас в его жизни наступила черная полоса, но он надеется, что в скором времени вернется белая.

Когда Киркоров может вернуться на телевидение

Музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. По его мнению, весной обсуждение мероприятия затихнет, и «отмененные» знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, вернутся в эфир.

«Я думаю, эта история долго не продлится, и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет как инфоповод эту вечеринку. Два-три месяца — и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — сказал музыкальный критик.

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