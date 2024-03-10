Филипп Киркоров: последние новости 10 марта, «Слово короля», реалити-шоу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров анонсировал свой дебют в реалити-шоу и сорвал аплодисменты в юмористической программе «Звезды». Какие последние новости о поп-короле 10 марта, с какой просьбой он обратился к режиссеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

Как Киркоров выступил в «Звездах»

Вечером 9 марта на телеканале НТВ состоялась премьера юмористического шоу «Звезды». Ведущим программы стал комик Азамат Мусагалиев, а в состав жюри вошли лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, резидент Comedy Club Гарик Харламов, режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников, дизайнер Артемий Лебедев и блогер Валя Карнавал.

Поп-король выступил в составе своей команды комиков. Народный артист России появился на сцене в золотом костюме, после сменил его на борцовскую экипировку, а затем предстал в черной водолазке, которую пользователи Сети уже окрестили нарядом «для извинений».

Киркоров спел юмористический кавер на известную песню «5 минут», в котором отмечал, что «зашел не в ту дверь» всего лишь на короткое время, отсылая к скандалу вокруг «голой» вечеринки. Он напомнил, что за 40 лет присутствия на российской эстраде приносил стране победы на международных конкурсах и не раз был на Евровидении, а лишился всего за 5 минут.

«Песни петь я начал 40 лет назад. Был без перьев, без скандалов, небогат. Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки я дарил вам повод 40 лет подряд», — спел Киркоров.

Выступление артиста вызвало бурю аплодисментов зрителей. Певец рассмешил даже дизайнера Лебедева, который практически весь выпуск оставался равнодушным к номерам звезд.

«Слово короля. Стразы на асфальте»

Чувство юмора Киркорова высоко оценил и режиссер «Слова пацана». Как отметил Крыжовников, номер поп-короля — «вершина вечера».

«Это, не побоюсь этого слова, вершина сегодняшнего вечера. Еще вот что я понимаю: здесь смелые люди: и звезды, и ребята. То, что соединились, не побоялись высечь из этого пламя, это круто», — заявил режиссер.

Киркоров же попросил Крыжовникова снять его в новых сериях «Слова пацана». Артист иронично подчеркнул, что второй сезон можно было бы назвать «Слово короля. Стразы на асфальте». Певец также похвалил сериал Крыжовникова, назвав его «бомбическим».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто посоветовал Киркорову идти в стендап

Ведущий шоу «Звезды» Азамат Мусагалиев отметил, что дебют Киркорова в новом для него жанре оказался весьма удачным. Комик посоветовал поп-королю попробовать себя в стендапе на постоянной основе.

По мнению юмориста, для зрителей это было бы увлекательно, так как они видели звезд в различных жанрах и образах, но почти никогда не видели их в стендапе. Мусагалиев выразил уверенность, что у Киркорова есть много интересных историй для рассказов, если он решит попробовать себя в этом юмористическом жанре.

Когда Киркоров дебютирует в реалити-шоу

В своем Telegram-канале артист сообщил, что впервые принял участие в реалити-шоу. Киркоров стал участником проекта «Сокровища императора» от телеканала ТНТ, премьера которого состоялась вечером 10 марта.

«Впервые я участвую в реалити-шоу! И буду бороться за сокровища императора! Каждое воскресенье на канале ТНТ в 19:00», — написал Киркоров.

Бороться за главный приз Киркоров будет в компании австрийского актера Вольфганга Черни. В шоу также участвуют юмористы Зураб Матуа, Андрей Аверин, блогеры Евгения Искандарова и Карина Кокс, подруги и бывшие жены футболистов Алана Мамаева и Мария Погребняк, певцы Анатолий Цой и Валентин Ли, рэпер Давид Манукян, комик Иван Пышненко, супруги Олег и Александра Верещагины, а также комедиант Евгений Ершов. Некоторые звезды привезли с собой членов семьи.

Поклонники Киркорова пожелали ему в комментариях удачи и пообещали держать за него кулаки. Фанаты отметили, что поп-король «украсит собой любую передачу».

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