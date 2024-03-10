Певец Филипп Киркоров анонсировал свой дебют в реалити-шоу и сорвал аплодисменты в юмористической программе «Звезды». Какие последние новости о поп-короле 10 марта, с какой просьбой он обратился к режиссеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»?
Как Киркоров выступил в «Звездах»
Вечером 9 марта на телеканале НТВ состоялась премьера юмористического шоу «Звезды». Ведущим программы стал комик Азамат Мусагалиев, а в состав жюри вошли лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, резидент Comedy Club Гарик Харламов, режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников, дизайнер Артемий Лебедев и блогер Валя Карнавал.
Поп-король выступил в составе своей команды комиков. Народный артист России появился на сцене в золотом костюме, после сменил его на борцовскую экипировку, а затем предстал в черной водолазке, которую пользователи Сети уже окрестили нарядом «для извинений».
Киркоров спел юмористический кавер на известную песню «5 минут», в котором отмечал, что «зашел не в ту дверь» всего лишь на короткое время, отсылая к скандалу вокруг «голой» вечеринки. Он напомнил, что за 40 лет присутствия на российской эстраде приносил стране победы на международных конкурсах и не раз был на Евровидении, а лишился всего за 5 минут.
«Песни петь я начал 40 лет назад. Был без перьев, без скандалов, небогат. Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки я дарил вам повод 40 лет подряд», — спел Киркоров.
Выступление артиста вызвало бурю аплодисментов зрителей. Певец рассмешил даже дизайнера Лебедева, который практически весь выпуск оставался равнодушным к номерам звезд.
«Слово короля. Стразы на асфальте»
Чувство юмора Киркорова высоко оценил и режиссер «Слова пацана». Как отметил Крыжовников, номер поп-короля — «вершина вечера».
«Это, не побоюсь этого слова, вершина сегодняшнего вечера. Еще вот что я понимаю: здесь смелые люди: и звезды, и ребята. То, что соединились, не побоялись высечь из этого пламя, это круто», — заявил режиссер.
Киркоров же попросил Крыжовникова снять его в новых сериях «Слова пацана». Артист иронично подчеркнул, что второй сезон можно было бы назвать «Слово короля. Стразы на асфальте». Певец также похвалил сериал Крыжовникова, назвав его «бомбическим».
Кто посоветовал Киркорову идти в стендап
Ведущий шоу «Звезды» Азамат Мусагалиев отметил, что дебют Киркорова в новом для него жанре оказался весьма удачным. Комик посоветовал поп-королю попробовать себя в стендапе на постоянной основе.
По мнению юмориста, для зрителей это было бы увлекательно, так как они видели звезд в различных жанрах и образах, но почти никогда не видели их в стендапе. Мусагалиев выразил уверенность, что у Киркорова есть много интересных историй для рассказов, если он решит попробовать себя в этом юмористическом жанре.
Когда Киркоров дебютирует в реалити-шоу
В своем Telegram-канале артист сообщил, что впервые принял участие в реалити-шоу. Киркоров стал участником проекта «Сокровища императора» от телеканала ТНТ, премьера которого состоялась вечером 10 марта.
«Впервые я участвую в реалити-шоу! И буду бороться за сокровища императора! Каждое воскресенье на канале ТНТ в 19:00», — написал Киркоров.
Бороться за главный приз Киркоров будет в компании австрийского актера Вольфганга Черни. В шоу также участвуют юмористы Зураб Матуа, Андрей Аверин, блогеры Евгения Искандарова и Карина Кокс, подруги и бывшие жены футболистов Алана Мамаева и Мария Погребняк, певцы Анатолий Цой и Валентин Ли, рэпер Давид Манукян, комик Иван Пышненко, супруги Олег и Александра Верещагины, а также комедиант Евгений Ершов. Некоторые звезды привезли с собой членов семьи.
Поклонники Киркорова пожелали ему в комментариях удачи и пообещали держать за него кулаки. Фанаты отметили, что поп-король «украсит собой любую передачу».
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