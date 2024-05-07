Филипп Киркоров: новости 7 мая, роль в фильме, преемники, слезы о маме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров сыграет главную роль в полнометражном фильме. Что это будет за картина, как актерские способности певца оценивают в РФ, какие известны последние новости о поп-короле на сегодня?

В каком фильме сыграет Киркоров

Поп-король сообщил на «Шоу Воли», что ему предложили сыграть главную роль в полнометражном фильме. Киркоров пообещал, что эта работа станет сюрпризом для аудитории.

«Это кино. Большой метр. Я не режиссер, я исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли — не скажу кто. Но для вас это будет сюрпризом», — заинтриговал поклонников Киркоров.

Артист добавил, что съемки фильма начнутся уже этим летом. Имена режиссера или других коллег по съемочной площадке Киркоров раскрывать не стал.

Хороший ли Киркоров актер

Киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин в разговоре с NEWS.ru заявил, что поп-король начал актерскую карьеру прекрасно. Эксперт отметил, что речь идет об «ужасающем» сериале «Салон красоты».

«Он играл великолепно. Я тогда даже подумал, что он очень хороший и органичный актер. Потом он неплохо сыграл черта, даже получил премию. Я думал, его активно начнут приглашать в фильмы, но, видимо, не было времени у Филиппа. И вот уже дальше пошли роли второго плана. Последнее время он стал играть очень гомосексуальными (движение ЛГБТ признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена) интонациями, манерно. А когда человек впадает в такую голубую манерность, как это было с Богатыревым (народный артист РСФСР Юрий Богатырев. — NEWS.ru), например, то он теряется как актер», — считает критик.

Шпагин добавил, что у него сложилось впечатление о Киркорове как о хорошем актере. Он сравнил артиста с певицей Ларисой Долиной, оценивая ее уровень актерского мастерства как средний. По его мнению, Долина «даже не себя играла».

«Важно еще то, какую роль будет играть Киркоров. Если положительного, хорошего парня, то мимо. Ему такое не идет», — отметил Шпагин.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Съемки сериала «Воронины» на телестудии СТС

Кого Киркоров назвал своими преемниками

Поп-король назвал двух артистов, которые, как он считает, достойны занять его место на сцене. По мнению Киркорова, своих преемников он видит в лице участников Евровидения Димы Билана и Сергея Лазарева.

«Пожалуй, сегодня это Сергей Лазарев и, конечно же, по своему таланту очень неординарный, сложный Дима Билан», — сказал Киркоров в YouTube-шоу «Сплетни-шейкер».

Он добавил, что Лазарев и Билан — разные артисты, несмотря на то что их часто сравнивают.

«Меня тоже сравнивают с тем же Колей Басковым. А вот Леонтьев был один», — заключил Киркоров.

Почему Киркоров танцует в день смерти матери

В 2024 году мать поп-короля Виктория Марковна могла бы отметить 87-летие, однако она ушла из жизни в 1994 году, в день рождения сына. Артист рассказал, что испытывает смешанные чувства в этот день.

«Этот день у меня не совсем веселый, потому что 30 лет назад, день в день — 30 апреля, — не стало самого дорогого моего человека, моей мамы. У меня смешанные чувства», — рассказал Киркоров в «Шоу Воли».

Певец рассказал, что перед смертью родительница настояла на том, чтобы наследник не предавался унынию в этот день. По словам Киркорова, она сказала, что сын «всегда должен веселиться, шутить, что-то делать: клипы выпускать, песни, шоу, чтобы этот день был всегда праздником в память о ней».

«Потому я надеваю эту улыбку, хотя наступает полночь — и слезы градом идут вот уже 30 лет подряд. Ничего с собой поделать не могу. Не верьте тем, кто говорит, что боль с годами утихает. Ни фига она не утихает! Особенно что касается мамы», — разоткровенничался Киркоров.

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